Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Майк Батайе

Американский актер Майк Батайе умер в возрасте 52 лет, сообщает журнал Variety со ссылкой на заявление его семьи. По ее данным, актер скончался еще 1 июня от сердечного приступа во время сна в своем доме в Мичигане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Schwartz / WireImage / Getty Images Фото: Michael Schwartz / WireImage / Getty Images

Майк Батайе начал карьеру в 1990-х. На его счету более 30 ролей. В сериале «Во все тяжкие» (2008–2013) сыграл менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante Денниса Марковски, он участвовал в трех эпизодах. Также актер известен по ролям во «Все любят Рэймонда» (1996–2005), «Два парня и девушка» (1998–2001), «Шоу Берни Мака» (2001–2006), «Щит» (2002–2008), «Узнай врага» (2005–2006), «Американская мечта» (2006), «Батл Крик» (2015).

Также Майк Батайе был комиком, помимо США он выступал с концертами в Египте, Ливане, Иордании. Королевская семья Иордании два года подряд приглашала его на Международный фестиваль комедии в Аммане.

Лаура Кеффер