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Коммерсантъ FM
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В джунглях Колумбии спустя 40 дней нашли четырех детей, выживших в авиакатастрофе

Четыре ребенка найдены в джунглях Колумбии. Они 40 дней назад пережили крушение одномоторного самолета Cessna 206.

О выживших сообщил президент Густаво Петро. «Радость для всей страны. Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях»,— написал он в Twitter. Колумбийская армия опубликовала в Twitter фотографию выживших в окружении военных.

По данным El Tiempo, дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Их нашли солдаты и коренные жители.

В авиакатастрофе выжил младенец, которому уже после крушения исполнился 1 год, а также дети 4, 9 и 13 лет, пишет El Tiempo. Всего на борту самолета находились семь человек. В середине мая в джунглях были найдены тела трех взрослых.

Леонид Уварчев

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