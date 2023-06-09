Skoda анонсировала кемпер Roadiaq

Компания Skoda анонсировала модель Roadiaq — электрический дом на колесах на базе электрического кроссовера Skoda Enyaq станет очередным проектом студентов фирменного колледжа.
Skoda Roadiaq
Фото: Skoda
Электрокроссовер получит измененную заднюю часть кузова с увеличенной на 35 см крышей и полностью переработанный салон. Внутри Enyaq будут организованы спальное место и отсеки для хранения различных вещей, включая кухонный модуль.
Напомним, Skoda ежегодно, начиная с 2014 года, представляет концепт-кары, созданные в единственном экземпляре слушателями курсов чешского автопроизводителя. Модель на базе кроссовера Skoda Enyaq, над которым работают 29 выпускников, станет девятым студенческим прототипом в истории проекта и первым электромобилем на платформе MEB.
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