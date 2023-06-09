Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Skoda анонсировала кемпер Roadiaq

Компания Skoda анонсировала модель Roadiaq — электрический дом на колесах на базе электрического кроссовера Skoda Enyaq станет очередным проектом студентов фирменного колледжа.

Skoda Roadiaq

Skoda Roadiaq

Фото: Skoda

Skoda Roadiaq

Фото: Skoda

Электрокроссовер получит измененную заднюю часть кузова с увеличенной на 35 см крышей и полностью переработанный салон. Внутри Enyaq будут организованы спальное место и отсеки для хранения различных вещей, включая кухонный модуль.

Напомним, Skoda ежегодно, начиная с 2014 года, представляет концепт-кары, созданные в единственном экземпляре слушателями курсов чешского автопроизводителя. Модель на базе кроссовера Skoda Enyaq, над которым работают 29 выпускников, станет девятым студенческим прототипом в истории проекта и первым электромобилем на платформе MEB.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...