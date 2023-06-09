Верховный суд утвердил штраф 906 млн руб. в отношении Apple по делу с Kaspersky

Верховный суд подтвердил законность штрафа, который Федеральная антимонопольная служба обязала выплатить компанию Apple по делу с «Лабораторией Касперского». Компании назначили штраф в размере 906 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений родительского контроля для iOS. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

В 2020 году «Лаборатория Касперского обратилась с иском в ФАС, в котором было указано, что Apple дискриминирует разработчиков сторонних приложений для родительского контроля. ФАС с этим согласилась и установила, что компания продвигает собственное приложение в этой сфере — Screen Time.

ФАС обязала Apple прекратить запрещать загрузку в App Store приложений сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для своих приложений, обеспечить для разработчиков родительского контроля возможность загрузки приложений в App Store без потери важных функций.

Затем ФАС наложила на Apple оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Apple обжаловала решение. В 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС. После этого компания выплатила штраф.

Анастасия Ларина