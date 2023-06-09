Парковка у железнодорожного вокзала в Ижевске стала платной

В столице Удмуртии сегодня, 9 июня, парковка у железнодорожного вокзала станет платной. Интервал бесплатного нахождения составит 15 минут, а час стоянки обойдется в 100 руб., сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

При этом тариф за период пребывания от часа до трех часов составит 200 руб., от трех до 24 часов и за каждые последующие сутки — 350 руб.

Оплачивать парковку пользователи смогут через терминалы, оснащенные технологией Fast Track. Они поддерживают возможность оплаты картами Visa, Mastercard и «Мир». Система сама рассчитает время пребывания на парковке, а также автоматически спишет сумму в соответствии с тарифом.

При этом для маломобильных пассажиров пользование парковкой останется бесплатным.