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Парковка у железнодорожного вокзала в Ижевске стала платной

В столице Удмуртии сегодня, 9 июня, парковка у железнодорожного вокзала станет платной. Интервал бесплатного нахождения составит 15 минут, а час стоянки обойдется в 100 руб., сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

При этом тариф за период пребывания от часа до трех часов составит 200 руб., от трех до 24 часов и за каждые последующие сутки — 350 руб.


Оплачивать парковку пользователи смогут через терминалы, оснащенные технологией Fast Track. Они поддерживают возможность оплаты картами Visa, Mastercard и «Мир». Система сама рассчитает время пребывания на парковке, а также автоматически спишет сумму в соответствии с тарифом.

При этом для маломобильных пассажиров пользование парковкой останется бесплатным.

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