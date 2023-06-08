Председатель Комитета начальников штабов США заявил о существовании трех сверхдержав — США, Китая и России

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в мире существует как минимум три сверхдержавы — США, Россия и Китай. По его мнению, в несколько следующих десятилетий мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Милли

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Марк Милли

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия»,— сказал Марк Милли во время выступления перед выпускниками Национального университета обороны (цитата по ТАСС).

Марк Милли отметил, что во время Холодной войны противостояние было между двумя сверхдержавами — США и СССР, а после развала СССР США были единственной сверхдержавой некоторое время. «Три — это намного сложнее, чем две»,— сказал он. Господин Милли добавил, что ситуация осложняется тем, что некоторые страны начинают играть более серьезную роль в своих регионах. По его мнению, в будущем они также могут претендовать на статус сверхдержавы.