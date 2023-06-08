Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Председатель Комитета начальников штабов США заявил о существовании трех сверхдержав — США, Китая и России

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в мире существует как минимум три сверхдержавы — США, Россия и Китай. По его мнению, в несколько следующих десятилетий мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами».

Марк Милли

Марк Милли

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Марк Милли

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия»,— сказал Марк Милли во время выступления перед выпускниками Национального университета обороны (цитата по ТАСС).

Марк Милли отметил, что во время Холодной войны противостояние было между двумя сверхдержавами — США и СССР, а после развала СССР США были единственной сверхдержавой некоторое время. «Три — это намного сложнее, чем две»,— сказал он. Господин Милли добавил, что ситуация осложняется тем, что некоторые страны начинают играть более серьезную роль в своих регионах. По его мнению, в будущем они также могут претендовать на статус сверхдержавы.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...