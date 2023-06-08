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Коммерсантъ FM
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В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в общественных местах с голым торсом

Парламент Абхазии увеличил штраф за ношение купальников в общественных местах или нахождение на улице в обнаженном виде с 300 руб. до 6 тыс. руб. Норма вступит в силу с 1 августа.

Как следует из постановления, штраф будет грозить людям, которые будут находиться в купальниках, без одежды или с обнаженным торсом на улицах, стадионах, в скверах и парках, общественном транспорте, а также других местах, кроме пляжей и мест для купания. Штраф составит 6 тыс. руб. Ранее штраф за подобное правонарушение был 300 руб.

«Опираясь на опыт ряда стран-курортов, считаю необходимым внести в КоАП дополнение, запрещающее гостям и жителям Абхазии находиться в общественных местах одетыми неподобающим образом. <…> Это решение направлено на уважение культуры и традиций Абхазии, а также на улучшение качества отдыха для всех туристов»,— сказал депутат Даут Хутаба, который подготовил поправки (цитата по «Интерфаксу»).

Олеся Павленко

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