Памятники пермского периода

В городе сохранилось много старинных зданий, имеющих историческую и архитектурную ценность. Власти и бизнес, заинтересованные в сохранении культурного наследия Перми, в последние годы серьезно вложились в реставрацию этих объектов, воссоздавая их первоначальный облик. Редакция BG совместно с экспертами выбрала несколько архитектурных объектов, достойных внимания жителей и гостей города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как говорит экс-глава краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Александр Жуковский, многие исторические здания долго не приводили в порядок. «Жители города уже привыкли, что некоторые памятники архитектуры давно не радуют глаз, и воспринимали это как само собой разумеющееся: это же памятник. А сейчас эти запущенные объекты приобретают достойный вид»,— рассуждает Александр Жуковский.

Краевые власти во время масштабной подготовки к юбилею Перми начали приводить в порядок объекты культурного наследия, расположенные в центральном планировочном районе города. В список вошли 73 памятника. По данным краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, здания ремонтируют за бюджетный и частный счет. По большей части работы уже закончены, отреставрированы здание духовного училища (ул. Газеты «Звезда», 18), Мариинская женская гимназия (Петропавловская ул., 23), драматический театр (ул. Ленина, 53), Областная библиотека им. А. М. Горького (ул. Ленина, 70), учебный театр Пермского хореографического училища (ул. Петропавловская, 20) и другие строения. На завершающем этапе еще 10 зданий, их сдадут во втором квартале года.

Ежегодно на сохранение памятников архитектуры в Перми направлялось примерно 500 млн руб., но с 2021 года, с началом подготовки к празднованию 300-летия, сумма значительно выросла. Например, в 2022 году в сохранение объектов культурного наследия краевой столицы было вложено 2,7 млрд руб. (федеральные, краевые, муниципальные и частные средства).

Сооснователь архитектурного бюро «Движение» Александр Сушков считает, что в результате реконструкции исторические здания обретают новую жизнь. «Сохранить исторический облик зданий, не давая им нового наполнения — путь в никуда. После восстановления некоторые памятники, возможно, будут иметь сомнительную историческую ценность, потому что архитектурные решения, по которым выполняют работы, бывают спорными. Но в целом реконструкция дает историческим зданиям новые смыслы, новые активности внутри и вокруг них»,— подчеркивает господин Сушков. После приведения в порядок любое историческое здание важно использовать максимально эффективно и с уважением, добавляет архитектор.

Cпасо-Преображенский кафедральный собор

Спасо-Преображенский кафедральный собор на Комсомольском проспекте, 4, одно из самых старых и узнаваемых зданий Перми, с уникальной историей. В 1560 году в селе Пыскор (Усольский район) был основан Спасо-Преображенский монастырь. В 1781 году его решили перевезти в Пермь и сплавили по Каме иконостас собора (конструкция здания была каменной, и сплавить ее было нельзя). Из-за нехватки средств и долгого согласования перевод монастыря затормозился на 12 лет. Строительство началось в 1793 году и завершилось в 1832-м. С тех пор собор неоднократно реконструировался. В 1852 году под руководством архитектора Григория Летучего архиерейский дом, колокольню и сам собор соединили в комплекс.

Колокольня собора возведена в стиле классицизма, часовня в глубине квартала имеет черты барокко. Кафедральный Спасо-Преображенский собор стал центральным зданием ансамбля мужского Спасо-Преображенского монастыря. В него входили архиерейский дом, духовная семинария, консистория и другие постройки. С восточной стороны к собору примыкало Архиерейское кладбище, сейчас на этом месте расположен пермский зоопарк.

В советское время собор был отдан сначала под научно-промышленный музей, а затем там обосновалась художественная галерея. Решение передать собор обратно в собственность епархии было принято еще в 2011 году. Однако до сих пор не удавалось найти подходящее помещение для художественной галереи. Предполагается, что она переедет в этом году. Затем епархия намерена реконструировать внутреннюю часть храма и возобновить здесь богослужения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Парк Горького Фото: Парк Горького

Ротонда в парке имени Горького

Ротонду построили в Загородном саду (позднее ставшем парком им. Горького) в 1824 году, к приезду в Пермь императора Александра I. Ротонду возводили под руководством главного архитектора Уральского горного правления Ивана Свиязева, в его честь названа улица в Индустриальном районе города. Под куполом садово-паркового строения размещена памятная металлическая доска с рельефным текстом: «Пермскому Обществу. Сентября 24 дня 1824 года».

Ротонда в парке Горького — старейшая постройка такого рода в Перми. Ротонды в Райском саду в Мотовилихе и на набережной построили уже в XXI веке. Несмотря на почти двухсотлетний возраст, 10-метровая деревянная ротонда Горьковского парка — действующее инженерное сооружение, говорит архитектор-реставратор Геннадий Воженников. При ее возведении архитектор Свиязев опробовал систему вентиляции деревянных конструкций здания и стропильных кровель и потом применял эту технологию при возведении других своих объектов, например зданий Благородного собрания, Всехсвятского храма и других.

С осени 2022 года ротонда находится на реставрации. Увидеть обновленную ротонду можно будет в ближайшее время.

Архитектурный ансамбль Перми I

Исторические здания, составляющие архитектурный ансамбль Перми I (Перми Первой), были построены в разное время, но вместе они сформировали уникальное пространство на берегу Камы. В ансамбль Перми I входят железнодорожный и речной вокзалы, здания лабазов и конторы Пароходства братьев Каменских. Все здания построены в разных стилях. Тем и примечателен этот ансамбль. Некоторые объекты сохранили первоначальное назначение.

Самая старая постройка в Перми I — здание лабазов на Монастырской ул., 3, возведенное в 1799 году. Двухэтажное каменное прямоугольное здание под скатной кровлей строилось в качестве магазинов или амбаров, верхний этаж мог использоваться и как «жилые покои». Это одно из первых каменных зданий Перми. Постройка связана с развитием транспорта и торговли в XVIII–XIX веках. Лабазы неоднократно перестраивались, горели и в результате потеряли первоначальный облик. В 1959 году там располагалась база Горкоопторга, управляющая торговыми предприятиями, сейчас объект принадлежит дилеру спецтехники «Агропроф». В 2022 году компания отреставрировала здание и собирается открыть там свой офис. «Несмотря на спорность и неоднозначность архитектурного проекта, в соответствии с которым лабазы были восстановлены, то, что здание и прилегающая к нему территория обретет новую жизнь,— большой плюс для жителей и для города»,— говорит архитектор Александр Сушков.

На Монастырской ул., 3а, в 1865 году была открыта контора Пароходства братьев Каменских. Здание представляет собой одноэтажный дом с цокольным этажом, его построили по заказу Каменских. Братья Федор и Григорий Каменские были крепостными ямщиками у князя Голицына, но выкупились на волю и стали заниматься конными перевозками, а затем и перевозками по рекам. Из здания на ул. Монастырской, 3а, купцы Каменские долгие годы управляли своими делами. В советские времена в этом строении находился учебный комбинат порта Пермь и типография Камского речного пароходства. С 2014 года здесь работает ресторан северной кухни «Экспедиция».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вокзал железнодорожной станции Пермь I (Монастырская ул., 5) возводился в 1875–1876 годах по проекту архитектора Петра Шрейбера. Станция Пермь I стала начальной остановкой Уральской горнозаводской железной дороги, соединившей Пермь с Чусовым, а затем с Екатеринбургом. В начале XX века здание вокзала реконструировали в связи с расширением железной дороги. Строение было возведено в «неорусском стиле» и состояло из четырех секций: ресторана, зала ожидания для пассажиров 1-го и 2-го классов. Имелся зал ожидания для пассажиров 3-го и 4-го классов, билетные кассы. От непогоды пассажиры спасались под навесом со стороны посадочных платформ. На станции работал колокол, он звучал перед отправлением поезда три раза, затем свистел обер-кондуктор, после чего паровоз гудел и отправлялся в путь. С 2004 по 2017 год здание реставрировали. Вокзал теперь занимает лишь часть здания. На остальных площадях расположена историческая выставка «Россия — моя история».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речной вокзал возвели на Монастырской ул., 2, корп. 1, в 1940 году. Монументальное здание в стиле сталинского ампира построили Александр Гринберг, Роман Гегард, Лев Милеги и другие архитекторы. В 1940-х годах пассажиры, ожидающие рейс, могли видеть в здании полноразмерную статую Иосифа Сталина. Во время Великой Отечественной войны вокзал принял тысячи эвакуированных из западных областей страны. В 1960–1970-е годы в здании работала известная в те годы дискотека «Хлопающие стулья». Название она получила из-за кресел: как только посетители с них вставали, сиденья автоматически складывались и шумно хлопали об спинки. С 2010-го по 2014 год в здании располагался музей современного искусств PERMM, а теперь здесь, как и в здании станции Пермь I, функционирует выставка «Россия — моя история».

Площадь Перми I сегодня — важнейшее городское средообразующее пространство. Территория включает здания из разных исторических периодов и соединяет памятники архитектуры с набережной Камы. Еще недавно эта локация называлась площадью Европы, но весной этого года ее переименовали в площадь Трех столетий. На площади вскоре установят стелу из двух гаубичных стволов, посвященную фестивалю «Оружие Победы» и предприятиям города, совершившим подвиг в тылу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Долгановский Фото: Константин Долгановский

Дом Благородного собрания

Здание Благородного собрания (Сибирская ул., 20) строилось в 1832–1837 годах архитектором Иваном Свиязевым в стиле классицизма для культурного времяпрепровождения представителей высшего общества.

Здание является деревянным, с вентилируемыми фасадами, колоннами и такой же кровлей. Кроме самого дома Благородного собрания, рядом действовала гостиница (на ее месте сейчас стоит многоэтажный дом) и дома для прислуги. Рядом был разбит парк. В доме Благородного собрания устраивал концерты Сергей Дягилев, будучи еще гимназистом. Здесь проводили балы, литературные вечера, принимали знаменитых гостей. Например, 10 июля 1873 года, в пять часов пополудни, в Благородном собрании начался обед, данный городским обществом в честь прибывшего в Пермь великого князя Алексея Александровича, сына императора Александра II. Другим именитым гостем стал Антон Чехов, приезжавший в Пермь в 1902 году. Последними известными гостями Благородного собрания были брат Николая II великий князь Михаил Романов и адмирал Колчак. «На тот момент это была лучшая гостиница в Перми»,— рассказал архитектор-реставратор Геннадий Воженников. В 1907 году в здании открылся электротеатр, затем клуб назывался гарнизонным, с 1922 года — клубом милиции, в 1925–1941 годах — клубом Профинтерна. Потом здание передали под культурный центр и музей краевого ГУ МВД.

Завершена реставрация объекта, во время которой внутри колонны строения обнаружили фрагмент исторической решетки. Это позволило воссоздать изначальный облик здания. После окончания реставрации в Благородном собрании планируется создать новое социокультурное пространство.

Пивоваренный завод Ижевского товарищества

Четырехэтажный каменный производственный корпус пивоваренного завода Ижевского товарищества (Сибирская ул., 35) был построен в 1911–1912 годах в стиле модерн с элементами готики. Здание было винокурительным заводом семейства Дягилевых, но впоследствии его перестроили на тех же фундаментах под пивоваренный завод для Ижевского торгово-промышленного товарищества.

Русский технолог благородных кровей учился на пивовара в Германии. В 1918 году домовладение муниципализировали. Как рассказывает Геннадий Воженников, в советские времена технологом на заводе работал бывший дворянин, обучившийся на пивовара в Германии, и производимое там пиво получало награды за высокое качество и отменный вкус. Жалованье технолога, к слову, превышало зарплату директора завода. Однако в 1930-е годы этого специалиста сменили на сотрудника рабоче-крестьянского происхождения, и качество пива упало. Говорят, в напитке даже обнаруживались посторонние предметы. В 1985 году завод законсервировали, производство перевезли на окраину города. Строение превращалось в руины, пока в 2016 году его не купило пермское предприятие «Пермглавснаб». Компания восстановила исторический облик пивзавода, превратив строение в жилой дом бизнес-класса, и этой весной ввела в эксплуатацию.

«Под зданием пивзавода были обнаружены огромные подземелья, которые шли в направлении Пушкинской бани. Они использовались как ледники для хранения пивного сусла и самого пива. Отсюда и взялась легенда про гигантский подземный ход под Пермью. Во время строительства Пушкинской бани в 1960–1970-е годы эти ледники обвалились. Оставшаяся часть ледников была уничтожена при возведении подземной стоянки здания по ул. Пушкина, 50»,— поведал архитектор-реставратор.

При подготовке материала свое мнение по объектам культурного наследия высказывали и делились интересными подробностями о них экс-глава краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Александр Жуковский, сооснователь архитектурного бюро «Движение» Александр Сушков и архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Также использовались сведения краевой инспекции по охране объектов культурного наследия, Пермской митрополии Русской православной церкви, регионального госархива, пресс-службы краевого правительства, проектов «Императорская линия», «Пермячок», путеводителя по Перми и Пермскому краю Parmaday и других.

Евгения Ахмедова