Город-завод

История Перми неразрывно связана с промышленным развитием страны. По сути, и возникновение города стало закономерным результатом «металлургической» волны колонизации Урала. На протяжении столетий вокруг заводов создавалась городская застройка, складывался быт пермяков и их культура, характерная для промышленных поселений. В результате несколько крупных предприятий в 1920–1930-х годах сформировали агломерации, которые влились в состав города.



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По общепринятой версии, история Перми начинается в 1723 году и связана с началом строительства Егошихинского медеплавильного завода на одноименной реке. Наличие водной артерии было обязательным условием для создания металлургического предприятия. Медь в то время была стратегическим сырьем, поскольку из нее производились монеты. Известный историк Павел Корчагин в монографии «Губернская столица Пермь» пишет, что требования к металлургическим предприятиям определялись указами Петра I от 1697 года. Заводы было велено строить «на малых текучих реках», «не в дальнем расстоянии от руд и близ реки судовой». Царские «вводные» были определены технологией производства на предприятиях того времени. Заводские механизмы приводились в действие водяными колесами, которые работали от набегающего потока воды, поэтому в состав производственного комплекса входили плотина и пруд. Судовые реки долго были единственными транспортными артериями для доставки многотонных грузов.

Это отлично понимали отцы-основатели Вильгельм де Геннин и Василий Татищев, которые заложили Егошихинский завод на месте, где пересекается полоса меднорудных месторождений с судоходными реками Чусовой и Камой. «Таким образом, основание Егошихинского завода в данное время и в данном месте было явлением закономерным… а местоположение поселка с самого начала его истории объективно определило его городское будущее»,— отмечает Павел Корчагин.

Как пишет историк, уже к 1730-м годам Егошихинский поселок приобретал черты формирующегося города. К 1747 году в нем проживало около 1 тыс. человек. Там появился своего рода административный квартал, где расположились госпиталь, школа и «управительский дом». В июне 1759 года значительная часть жилой застройки поселка сгорела. К 70-м годам XVIII века поселок занимал площадь примерно 50 га, его основные улицы растянулись на 2 км. 26 ноября 1780 года Екатерина II издала указ, которым предписала «город Губернский для Пермского наместничества назначить на сем месте, наименовав оный город Пермь». Создание города и наместничества привело к появлению новых управленческих структур: появились суды, городской и губернский магистраты. В 1788 году Егошихинский завод закрылся из-за недостатка меди. Таким образом, Пермь превратилась в административный и торговый центр. Сейчас территория города того времени практически полностью находится на территории Ленинского района, где сосредоточено политическое и экономическое руководство.

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Мотовилиха

В 1736 году в нескольких верстах от Егошихи, опять же в устье реки, было заложено еще одно металлургическое предприятие — так началась история «Мотовилихинских заводов». Изначально его задачей была расковка конусообразных слитков меди в так называемые доски, «как оная в Швеции производится». Первоначально завод перерабатывал продукцию других предприятий, но затем стал выплавлять свою медь. Работниками предприятия, как и на Егошихинском заводе, стали государственные крестьяне и солдаты. Особенности производственного процесса формировали их образ жизни. Этнолог Николай Чагин отмечал, что «быт заводского населения характеризовался более широкими культурными потребностями», но наблюдалось и влияние крестьянской культуры. От медеплавильных печей к земле работники возвращались в середине лета, когда пруды мельчали, поэтому заводы уходили в простой, а люди в «неоплачиваемый отпуск». Со временем технический прогресс позволил им трудиться на производстве круглый год, и работники превратились в профессиональных рабочих. Но даже в XX веке возле их домов сохранялись приусадебные участки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Металлургическое производство в цехах «Мотовилихинских заводов»

Фото: Константин Долгановский Металлургическое производство в цехах «Мотовилихинских заводов»

Фото: Константин Долгановский

В 1863 году вслед за Егошихинским закрылся и Мотовилихинский медеплавильный завод. Но в неофициальном производственном соревновании победила Мотовилиха, где было решено построить сталепушечный и чугунопушечный заводы. Позже их объединили в «Пермские пушечные заводы». Здесь появились первые на Урале мартеновские печи, 50-тонный царь-молот, здесь инженер Николай Славянов изобрел метод электросварки.

Пермский завод стал одним из ведущих артиллерийских предприятий в стране. Сплав технологий и квалифицированной рабочей силы дал возможность производить лучшие из пушек, «до сих пор поступавших на службу в артиллерию». Менялся и поселок при Мотовилихинском заводе. «Огромное селение Мотовилиха численностью жителей, постройками и внешним видом напоминает хороший уездный город»,— цитирует господин Чагин современника, побывавшего в поселке на рубеже XIX–XX веков. Под брендом «Пермских пушечных заводов» предприятие пережило Первую мировую и Гражданскую войны.

Как «Мотовилихинский завод» предприятие упоминается в постановлении Совета народных комиссаров о его национализации 2 октября 2018 года. С этого момента начинается советский этап его развития, неразрывно связанный с историей Перми. До 1927 года Мотовилиха и Пермь были разными административно-территориальными единицами. «Но фактически на протяжении многих лет они образовывали агломерацию, поскольку были неразрывно связаны в экономическом, социальном и логистическом плане,— рассказывает Павел Корчагин.— Их объединение было исторически закономерным и неизбежным».

О трудовом подвиге рабочих «Мотовилихи» во время Второй мировой войны написаны сотни научных и публицистических трудов. По некоторым оценкам, пермский завод в это время поставил на вооружение Красной армии около четверти артиллерийских систем. Первые выстрелы по территории Германии и ее столице Берлину были произведены из орудий, изготовленных в Перми.

В послевоенные десятилетия «Мотовилихинские заводы» сохранили статус одного из ключевых предприятий в стране. На заводе освоено производство десятков типов орудий, реактивных систем залпового огня, многие из которых были разработаны пермскими конструкторами. Сейчас «Мотовилиха» — единственный в стране артиллерийский завод полного цикла, где могут сначала выплавить сталь, а затем изготовить из нее финишное изделие. Пермские реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град» и «Ураган», орудия «Нона» и «Мста-Б» можно увидеть почти в любом видеосюжете о конфликтах на постсоветском пространстве. Кроме того, завод производит больше сотни видов уникальных сталей для гражданской промышленности.

За более чем 200-летнюю историю околозаводская территория из небольшого поселка превратилась в район, где живут почти 200 тыс. человек. Подавляющее большинство из них не имеют никакого отношения ни к металлургии, ни к производству вооружений. Но образ Мотовилихи исторически ассоциируется с местным индустриальным наследием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка двигателя в «ОДК — Пермские моторы»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сборка двигателя в «ОДК — Пермские моторы»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Из тайги в небо

С появлением крупного промышленного предприятия связано создание еще одного района Перми, Свердловского. Сейчас этот завод называется «ОДК — Пермские моторы», с момента создания он сменил много названий, а сначала был назван завод №19. Его история, как и история множества других крупных промышленных предприятий СССР, началась в первую пятилетку. Тогда советское правительство решило, что на Урале необходимо построить моторостроительный завод по производству авиадвигателей, прежде всего для боевых самолетов. К тому времени в стране было два подобных предприятия — столичный завод №24 имени Фрунзе и завод №26 имени Баранова в Рыбинске. Выбор Перми для размещения третьего производственного комплекса был не случаен. На Урале добывалось необходимое для двигателестроения сырье, а географическое положение Прикамья давало стопроцентную гарантию, что туда не долетят вражеские бомбардировщики.

Место под завод было определено за пределами Перми, на 4-м километре Сибирского тракта, на покрытом тайгой участке. Поэтому подготовка к строительству началась с валки деревьев и выкорчевывания пней. По планам промышленников, завод №19 должен был освоить производство двигателя М-25 — лицензионную копию американского «Райт Циклон», который в то время считался одним из лучших в мире. В 1934 году в Перми под руководством конструктора Аркадия Швецова был изготовлен его первый экземпляр, а уже в конце следующего за перевыполнение производственного плана заводу было присвоено имя Сталина. Сначала двигатели изготавливались из американских комплектующих, но поскольку импортозамещение было актуально уже в 30-е годы, со временем их удалось заменить на отечественные. Постепенно завод осваивал новые типы двигателей, прототипом которых был все тот же, купленный по лицензии. Так появился М-63, которым оснащались современные на тот момент советские истребители. Этот двигатель оказался по-настоящему удачным и в своем роде уникальным. Его глубокая модификация АШ-62ИР до сих пор поднимает в воздух немного устаревший, но все же надежный Ан-2, известный в народе как «кукурузник».

Вокруг моторного завода было построено жилье для рабочих, постепенно этот массив превратился в поселок имени Сталина. В 1936 году власти решили «наименовать район с заводом №19 им. Сталина — Сталинским», сейчас мы его знаем как Свердловский. Зимой следующего года предприятие за высокие достижения в производстве награждается своим первым орденом Ленина. Поздравлять трудовой коллектив приезжает легендарный летчик Валерий Чкалов. Как отмечает историк Светлана Федотова, «спонтанный визит Чкалова стал одним из самых ярких событий того времени в Перми». «Чистота как в лечебнице» — приписывают летчику такую фразу, произнесенную им после осмотра сборочного цеха. Насколько действительно был удивлен Валерий Чкалов, история умалчивает, но завод №19, скорее всего, был тогда самым высокотехнологичным предприятием в городе.

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После начала Великой Отечественной войны именно сложность производственных процессов стала проблемой для советских авиастроительных предприятий. Для работы на заводах были мобилизованы неквалифицированные рабочие, в том числе и подростки. Буквально за месяц до 22 июня 1941 года завод имени Сталина получил распоряжение правительства о начале производства двигателя М-82 разработки Швецова. Он отвечал основным требованиям к новому поколению истребителей, которым предстояло вступить в битву. После начала войны стало понятно, что с конструкцией Аркадий Швецов не прогадал, поскольку ее относительная простота позволяла привлекать к некоторым производственным процессам и неквалифицированных рабочих. Всего за время войны завод выпустил более 32 тыс. моторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МиГ-31 с двигателями производства «ОДК — Пермские моторы»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ МиГ-31 с двигателями производства «ОДК — Пермские моторы»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В послевоенный период завод вырос в своеобразный кластер, где сконцентрировались производства двигателей для воздушных судов и баллистических ракет, а также вертолетных редукторов. С наступлением реактивной эры пермские промышленники разработали и освоили производство двигателей для лайнеров, которые стали основой гражданской и транспортной авиации СССР. Были созданы уникальные двигатели для первого советского истребителя четвертого поколения МиГ-31.

За несколько десятилетий предприятие сменило название семь раз. В 1962 году оно стало именоваться Пермский машиностроительный завод имени Свердлова, годом раньше Сталинский район города стал Свердловским. Постепенно от авиамоторного завода «отпочковались» производства ракетных двигателей и вертолетных редукторов, современные «Протон-ПМ» и «Редуктор-ПМ», а затем и конструкторское бюро «Авиадвигатель». В 1990-е годы моторостроители смогли приспособиться к рыночным условиям, несмотря на резкое падение заказов. На базе авиационных двигателей была создана целая линейка газотурбинных установок, прежде всего — для нужд «Газпрома». «По „наземке“ у нас было много конкурентов,— рассказывает гендиректор ОАО “Пермские моторы” в 1998–2001 годах Виктор Кобелев,— но мы смогли создать взаимовыгодную схему, после чего весь заказ на эти изделия был размещен у нас. Без них мы бы не выжили». Пермский завод смог сохранить компетенции по изготовлению двигателей серии ПС-90, а конструкторы — разработать его новые модификации. Сейчас «Пермские моторы» и КБ «Авиадвигатель» входят в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Сегодня главная задача обоих предприятий — кратное увеличение производства новейших ПД-14. Для этого предприятие строит новую площадку за пределами города, но сердце завода остается в Свердловском.

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Пороховой завод

Территория будущего Кировского района стала осваиваться еще в XVII веке, когда в лесной чаще возник кордон Оборино для охраны владений Строгановых. Первым промышленным предприятием на правобережье Камы стал судостроительный завод, расположившийся в Нижней Курье. В первые годы советской власти поселок превратился в важный центр по восстановлению речных судов. Но центром правобережной агломерации в итоге стал пороховой завод, строительство которого под шифром «Комбинат К» началось в 1929 году. По словам экс-директора Пермского порохового завода Геннадия Кузьмицкого, место для предприятия выбирали исключительно из практических соображений. Переработка окрестного леса должна была обеспечить будущее производство целлюлозой, а река водой, необходимой для технологических процессов. «Целлюлозу, кстати, поставлял Краснокамский ЦБК, который был построен в это же время, так что назначение у них было не совсем мирное»,— отмечает господин Кузьмицкий.

На правом берегу планировалось построить несколько химических предприятий, а 30 тыс. их работников расселить в поселке «социалистического типа», городе-спутнике Перми. В 1933 году поселок химиков получил официальное название Закамск, а через год «Комбинат К» выдал первую партию промышленной взрывчатки. Формально предприятие под шифром «Завод 98» должно было обеспечивать взрывчатыми веществами и зарядами горнорудную промышленность. Производственный комплекс вводился в эксплуатацию в течение нескольких лет, но еще до окончания строительства заводу была поставлена задача изготовления баллиститных топлив и порохов для боеприпасов. Производство изделий для оборонки по­этапно внедрялось с 1936 года. Параллельно с заводом разрастался и Закамск, который в январе 1941-го вошел в состав Кировского района города Молотова. Имя погибшего к тому времени революционера чуть раньше получил и завод.

Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны в Закамск стали прибывать эшелоны с оборудованием заводов, эвакуированных с Украины и из Ленинградской области и других западных областей СССР. За несколько лет объем производства был многократно увеличен. Только зарядов для знаменитых «Катюш» за три года было изготовлено около 3 млн. «Сейчас такое сложно даже представить,— рассказывает Геннадий Кузьмицкий,— но к концу войны завод имени Кирова делал столько же изделий, сколько все пороховые заводы Союза».

После победы объем производства упал, но ненадолго. Развитие ракетных технологий заставило коллектив завода разрабатывать топлива для новых систем вооружений. Благодаря пермякам на боевое дежурство встали носители ядерных боеголовок, зенитно-ракетные системы, появились ракеты класса «воздух — воздух» и противотанковые комплексы. В 1950 году из структуры завода был выделен научно-исследовательский институт, нынешнее АО «НИИПМ», который занялся передовыми разработками в отрасли. Вместе они объединились в могущественное НПО имени Кирова, просуществовавшее до распада Советского Союза.

«В середине 90-х завод активно искал заказы, когда государство практически прекратило финансирование множества работ. В этой ситуации примечательным для нас стал заказ на изготовление реактивных снарядов для системы “Смерч”, который поступил из Кувейта»,— вспоминал ветеран производства Петр Халенко. После его оформления на предприятии впервые за несколько месяцев выдали зарплату. Тогда люди поняли, что у завода есть шансы на выживание. В 2005 году завод получил статус федерального казенного предприятия, который спас его от банкротства. Сейчас Пермский пороховой завод продолжает серийное производство компонентов для передовых систем вооружений и набирает новых сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камская ГЭС

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Камская ГЭС

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Со времен первых пятилеток и весь советский период город прирастал за счет новых заводов и развития существующих. Запуск Камской ГЭС, оборонного КБ машиностроения (НПО «Искра») привел к бурному росту населения Орджоникидзевского района. Благодаря строительству пермского нефтеперерабатывающего завода, будущего «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», в 1972 году в Перми появился самый молодой — Индустриальный район. Сейчас по степени концентрации это, наверное, самая «промышленная» административно-территориальная единица города.

Пермь остается индустриальной, но тренд эволюции городского пространства больше не привязан к развитию промышленности. Впрочем, историк архитектуры Александр Михайлов обращает внимание на локальные примеры обратного. «„Протон-ПМ“ создает за городом новый производственный комплекс, поэтому собирается строить жилой комплекс в микрорайоне Новые Ляды для своих сотрудников. Если предприятия будут расширяться, заходить на новые площадки, то им понадобится и рабочая сила, которую необходимо будет обеспечить всем необходимым, в том числе и жильем. Эта тенденция также окажет влияние на развитие города»,— говорит специалист.

Дмитрий Астахов