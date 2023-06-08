Россия, Казахстан и Узбекистан создадут Евразийский альянс горных курортов

Руководители сочинского курорта «Роза Хутор», казахстанского «Шымбулак» и узбекистанского «Амирсой» начали работать над созданием Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). На выставке «Евразия — наш дом» в Сочи они подписали меморандум о сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Участники будущего альянса планируют создать платформу для стратегического развития внутреннего туризма на Евразийском пространстве и совместного развития горных курортов. Они намерены продвигать лучшие практики и лидеров отрасли, а также заниматься популяризацией природного и культурного наследия своих стран. Штаб-квартира ЕАГК будет находиться в Алматы. Сообщается, что альянс будет открыт для других стран и участников.

Гендиректор курорта «Амирсой» Саидвали Саидходжаев отметил, что создание Евразийского альянса является эволюционным процессом интеграции горных курортов. Он считает, что с помощью ЕАГК будут улучшены условия пребывания гостей, повысится привлекательность курортов, а также качество и разнообразие сервиса.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram