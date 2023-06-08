«Все лето гостей ждет музыка»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какую программу для посетителей подготовил «Донстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Донстрой» Фото: Пресс-служба компании «Донстрой»

Красивые, продуманные и современные девелоперские проекты всегда востребованы у покупателей. Дома, спроектированные для комфортной жизни, — это основа портфеля компании «Донстрой». И девелопер не заканчивает работу с проектом в момент ввода корпусов в эксплуатацию. К примеру, этим летом «Донстрой» организовал серию бесплатных мероприятий в общественном парке «Событие». Он был благоустроен в рамках реализации одноименного масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках.

Все лето гостей нового парка ждут познавательные лекции и мастер-классы, а также музыка и театральные постановки. И не только. К примеру, 8 июня в летнем лектории молодые актеры из театральной группы «Рупор» прочитают легендарную пьесу Антона Чехова «Чайка». В вечерних программах пятницы и субботы анонсирован фестиваль современной музыки и света «Событие». Планируются выступления композитора-неоклассика Николы Мельникова, Сергея Пушкина, известного как DJ Betelgeize, Андрея Филонова, которого публика знает как арт-директора самой модной летней площадки Москвы Yauza Place. Запоминающуюся атмосферу обеспечит световое шоу. Особенно ярко декор праздника будет выглядеть за счет дымовых эффектов. В воскресенье парк «Событие» на весь день погрузится в атмосферу загадочной Индии. Мероприятие организовано при поддержке русско-индийского общества дружбы Disha при посольстве Индии в России. А на 12 июня в честь Дня России «Донстрой» приготовил игровую программу с экологичным реквизитом, интересными сюжетами, фейс-артом и воздушными шарами.

Для тех же, кто отдает предпочтение уединению, всегда доступны красивые прогулочные маршруты вдоль благоустроенной набережной реки Раменка с экообразовательным маршрутом.