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Коммерсантъ FM
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Топ-10 отечественных производителей* по объему поставок в первом квартале 2023 года

Место в рейтинге Компания Сумма закупок (млрд руб.) Динамика I квартал 2023 / I квартал 2022 (%)
1 «Биокад» 6,5 –47
2 «Фармасинтез» 4,8 –42
3 «Генериум» 4,49 –40
4 «Фармстандарт» 2,776 –70
5 «Рус Биофарм» 2,09 113
6 «Герофарм» 1,98 79
7 «Нацимбио» 1,92 18
8 «Озон» 1,78 16
9 «ХимРар» 1,71 194
10 «Протек» Группа компаний 1,67 –23

Источник: AlphaRM.

*Без учета российских международных компаний.

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