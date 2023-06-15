Здравоохранение 15.06.2023, 00:01 Топ-10 отечественных производителей* по объему поставок в первом квартале 2023 года Выйти из полноэкранного режима Место в рейтинге Компания Сумма закупок (млрд руб.) Динамика I квартал 2023 / I квартал 2022 (%) 1 «Биокад» 6,5 –47 2 «Фармасинтез» 4,8 –42 3 «Генериум» 4,49 –40 4 «Фармстандарт» 2,776 –70 5 «Рус Биофарм» 2,09 113 6 «Герофарм» 1,98 79 7 «Нацимбио» 1,92 18 8 «Озон» 1,78 16 9 «ХимРар» 1,71 194 10 «Протек» Группа компаний 1,67 –23 Открыть в новом окне Источник: AlphaRM. *Без учета российских международных компаний.