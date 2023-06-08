Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 июня

23:33. Над Белгородом сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили.

20:54. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности о сегодняшнем обстреле ВСУ села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. По его данным, пострадавших нет, но есть повреждения на территории «производственной базы». Там осколками посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Помимо этого осколками снарядов повредило газовую трубу: «Аварийные и оперативные службы на месте, устраняют последствия обстрела».

19:45. МЧС сообщает об обстреле города Шебекино Белгородской области.

19:31. В пресс-службе Евгения Пригожина сообщили, что не получали письмо от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с призывом «навести порядок в регионе»: «Вероятнее всего, оно является фейком».

18:20. В правительстве Белгородской области заявили, что опубликованное в нескольких крупных telegram-каналах обращение губернатора Вячеслава Гладкова к главе частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой отправить отряды ЧВК для защиты границы региона является «фейком».

Документ от имени якобы губернатора, просящего господина Пригожина «навести порядок» в регионе является «новым информационным вбросом», заявили в правительстве области.

18:10. Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об условиях, созданных в пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона для беженцев из Шебекинского городского округа Белгородской области, находящегося под постоянными обстрелами ВСУ.

Липецкий губернатор в четверг, 8 июня посетил один из ПВР. В своем telegram-канале господин Артамонов сообщил, что в нем были расположены семьи с детьми, им предоставили «отдельные номера гостиничного типа».

«Посмотрел, какие условия, как кормят. Обустроились хорошо. Медики всех осмотрели. Нужна была инвалидная коляска — центр соцзащиты обеспечил. Детям привезли игрушки, книжки,— рассказал господин Артамонов.— Конечно, все рады, что тут спокойно и нет взрывов»

17:52. Белгородская полиция готова пересмотреть штрафы за превышение скорости водителями, вывозившими жителей Шебекинского городского округа из-под обстрелов. В ведомстве призвали таких граждан самостоятельно обжаловать штрафы за нарушения, совершенные на автодороге Белгород—Шебекино—Волоконовка с 1 по 6 июня.

16:51. Власти Курской области подтвердили гибель во время специальной военной операции на территории Украины еще двух молодых уроженцев региона — одного добровольца и одного мобилизованного. Также в области установили мемориалы, посвященные еще двум погибшим бойцам, о смерти одного из которых ранее не сообщалось публично.

15:25. ВСУ из минометов обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области, сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, в результате обстрела в хуторе были повреждены линии электропередачи, нарушено энергоснабжение.

Пострадавших от обстрела среди мирных жителей нет, сообщил губернатор. Он заверил, что «аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий».

14:13. РСЧС: ведется обстрел хутора Байрак Грайворонского горокруга Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

14:00. На следующей неделе начнутся выплаты жителям Шебекинского и Грайворонского горокругов Белгородской области за частичную утрату имущества первой необходимости — по 50 тыс. руб. на каждого члена семьи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

13:50. В Краснояружском районе Белгородской области два населенных пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате нападения БПЛА в селе Вязовом есть один пострадавший.

12:51. Филиал госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Тамбовской области начал работать 1 июня. За первую неделю работы в представительства фонда в Тамбове и по области за информацией обратились почти сто человек, сообщили в пресс-службе облправительства.

12:10. За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 360 снарядов, пострадавших нет — губернатор Вячеслав Гладков.

11:17. В белгородском Шебекине, из которого ежедневно вывозят жителей, осталось менее 3 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

10:20. РСЧС: ведется обстрел села Зиборовка Шебекинского горокруга Белгородской области.

08:50. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о поступлении в регион федеральных средств для единоразовой выплаты 10 тыс. руб. жителям Шебекинского и Грайворонского горокругов, которым пришлось вынужденно покинуть жилье в связи с массированными обстрелами с украинской стороны. Они будут переводиться получателям с завтрашнего дня.

06:03. Утром над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Последствия на земле уточняют оперативные службы.