Власти опровергли фейк об обращении губернатора к Евгению Пригожину с просьбой защитить Белгородскую область

В правительстве Белгородской области заявили, что опубликованное в нескольких крупных telegram-каналах обращение губернатора Вячеслава Гладкова к главе частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой отправить отряды ЧВК для защиты границы региона является «фейком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документ от имени якобы губернатора, просящего господина Пригожина «навести порядок» в регионе является «новым информационным вбросом», заявили в правительстве области.

Там пояснили, что использованный авторами фото бланк на самом деле использует не господин Гладков, а администрация губернатора, а подпись под ним ставит не глава региона, а замгубернатора и руководитель его администрации Иван Будлов.

«Письмо от имени главы Белгородской области выглядит иначе: реквизиты документа указываются в шапке письма и по ширине всего документа, номер исходящего документа указывается в правом верхнем углу, а герб области располагается строго по середине,— рассказали в облправительстве.— Также рядом с подписью в настоящем бланке не указывается должность главы региона».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте