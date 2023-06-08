Краснояружский район Белгородской области атакован беспилотниками ВСУ; ранен мужчина

В Краснояружском районе Белгородской области сразу два населенных пункта подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Вязовом есть один пострадавший — мужчина, который пас скот на окраине села.

«В результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки. Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказана»,— рассказал глава региона.

В селе Староселье атаке беспилотника подвергся инфраструктурный объект связи, пострадавших нет, добавил Вячеслав Гладков.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. По данным Вячеслава Гладкова, за 7 июня ВСУ выпустили по Белгородской области более 360 снарядов. В конце мая власти Белгородской области начали эвакуацию населения из приграничных районов, в том числе из города Шебекина.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова