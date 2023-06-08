За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 360 снарядов, пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале ежедневную сводку с информацией о нанесенных ВСУ ударах по региону за 7 июня. Согласно данным главы региона, зафиксировано более 360 прилетов. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В Белгородском районе в результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены два балкона в двух квартирах и линия электропередач.

В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Грузское, повреждены кровля складского помещения сельхозпредприятия и 11 единиц сельхозтехники.

В Валуйском горокруге три минометных снаряда выпущено по окраине села Вериговка, обошлось без повреждений.

В Волоконовском районе из миномета обстрелян хутор Старый, разрушений нет.

По Грайворонскому горокругу за прошедшие сутки выпущено 11 минометных снарядов. Девять из них пришлись по окраине поселка Горьковский, еще два — по территории рядом с селом Дроновка. Разрушений не зафиксировано.

По Шебекинскому горокругу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с беспилотников. В Шебекине повреждены несколько промпредприятий и здание гостиницы. Село Безлюдовка обстреляли пятью снарядами «Града», в результате повреждены три дома. По селу Графовка выпущено шесть снарядов «Града», повреждены три дома и участок дороги. По селу Муром били из артиллерии, зафиксировано 16 прилетов, повреждены хозпостройка и автомобиль. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 40 прилетов. Повреждения получили два многоквартирных и восемь частных домов. По селу Терезовка выпущено три минометных снаряда, разрушений нет.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова