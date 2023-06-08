Покинувшие дома из-за обстрелов жители белгородских Шебекина и Грайворона начнут получать единоразовые выплаты с 9 июня

С 9 июня жители Шебекинского и Грайворонского горокругов Белгородской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, начнут получать первые единоразовые выплаты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Источник выплат — федеральные средства, которые были выделены региону после просьбы главы региона. По его словам, деньги уже поступили в облбюджет.

«Сегодня формируем списки и передаем на оплату первой меры поддержки — единовременной выплаты в 10 тыс. руб. Средства начнут поступать уже завтра»,— написал Вячеслав Гладков.

Кроме того, на следующей неделе жители региона начнут получать выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости. Предполагается, что каждый член семьи получит по 50 тыс. руб. Порядок осуществления данных выплат будет опубликован уже сегодня, отметил Вячеслав Гладков.

По данным на 6 июня, в пунктах временного размещения жителей приграничных муниципалитетов Белгородской области, уехавших из-за атак украинских силовиков, разместились 8 тыс. человек. Они бесплатно обеспечиваются всем необходимым, на это также направлены средства из федерального бюджета, рассказал господин Гладков.

О том, как банки готовят заемщикам из белгородского приграничья отсрочку кредитов, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Банкиры почитали про беженцев».

Мария Старикова