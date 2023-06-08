В Курской области похоронили двух военнослужащих и открыли мемориалы еще двум погибшим

Власти Курской области подтвердили гибель во время специальной военной операции на территории Украины еще двух уроженцев региона. Также в области установили мемориалы, посвященные еще двум погибшим бойцам, о смерти одного из которых ранее не сообщалось публично.

В селе Нижний Реутец Медвенского района прошли похороны добровольца Игоря Нагорнева. Он родился 20 февраля 2002 года в на тот момент еще украинском Донецке, там же окончил школу, позднее жил в Курской области.

Как сообщили в облправительстве, Игорь Нагорнев в ноябре 2022 года добровольно вступил в ряды вооруженных сил РФ и 16 декабря «погиб в бою за родной край» в селе Водяное Донецкой народной республики, не дожив до своего 21-летия.

В Фатежском районе простились с 24-летним мобилизованным из деревни Доброхотово Евгением Изотовым. Он был призван в ВС РФ в октябре 2022 года и погиб 9 мая 2023 года в бою под Макеевкой Луганской народной республики, сообщил глава района Сергей Гнездилов.

В Курске накануне в школе №43 установили памятную доску в честь погибшего на Украине выпускника Артема Слепнева. Как сообщалось на церемонии открытия, он участвовал в спецоперации с 2022 года и погиб «в ходе выполнения служебного долга» в Луганской народной республике. Военнослужащий был награжден орденом Мужества посмертно. Ранее о его гибели не сообщалось публично.

Также в Курске на доме на проспекте Клыкова, 11 открыли мемориальную доску в память о погибшем во время отражения атаки диверсионной группы на Курскую область 10 сентября 2022 года офицере Росгвардии Николае Быкове. Как было подтверждено во время церемонии открытия, боец «был тяжело ранен и погиб при боестолкновении с диверсантами, пытавшимися проникнуть на территорию области».

Уроженец курского села 1-е Поныри Николай Быков погиб в возрасте 48 лет. На службу в органы внутренних дел он поступил в 1997 году, затем служил в курском СОБРе, выезжал в командировки на территорию Северного Кавказа. До своей смерти был сотрудником специального отряда быстрого реагирования «Кмет» управления Росгвардии по Курской области. Боец был награжден орденом Мужества посмертно.

Сергей Калашников

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