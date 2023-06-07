Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 июня

20:20. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира пообещал усилить проверку людей, состоящих в самообороне. Губернатор сделал это заявление в ответ на жалобы на мародеров в Шебекинском горокруге. «Личности, не имеющие отношение к нашему ополчению, заказывают такие же шевроны на сайте и под видом необходимых мероприятий мародерствуют. Жители приезжают посмотреть, что с их дома, а там разграблено»,— рассказала Лилия Лыкова. по словам губернатора, законной возможности запретить покупку таких шевронов нет, но власти усилят проверки, чтобы узнать, «все ли люди с наклейками могут называть белгородской самообороной».

20:03. Белгородские власти планируют с 8 июня начать перечисление средств пострадавшим от обстрелам жителям Шебекинского городского округа, рассказал во время прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков: «Получили часть из федерального бюджета, завтра будем перечислять в банки, надеюсь, с пятницы вы начнете получать деньги». По его оценке, процедура может занять 7–10 дней. Губернатор заверил, что жителям не надо собирать для получения средств документов и не надо писать заявлений. «Никого не пропустим»,— отметил он.

19:16. РСЧС сообщает о «ракетной опасности» в Валуйском городском округе и Ровенском районе Белгородской области.

18:58. В Суджанском районе Курской области пограничники средствами радиоэлектронной борьбы «посадили» украинский разведывательный дрон «Лелека-100», рассказал губернатор Роман Старовойт.

18:48. Орловчане передали девочке Ангелине с ДЦП и комплексом других заболеваний из Троицкого района Луганского народной республики лекарства, прогулочную инвалидную коляску, сладости, фрукты и «еще ряд важных вещей». рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян лично осмотрел ребенка и взял копии медицинских заключений. «Договорились, что изучим вопрос о реабилитации Ангелины. Она, как и многие другие дети Донбасса, ровесница войны, которую начали украинские власти против своего же народа. Она не видела мирной жизни. Но в эти дни, отмечая свое девятилетие вместе с родными, находится в полной безопасности»,— написал губернатор.

17:52. Во время спецоперации погиб 29-летний младший сержант Евгений Ефремов из Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщили глава муниципалитета Игорь Кирнос. Евгений Ефремов был старшим заместителем командира взвода — командира первого отделения мотострелкового батальона территориальных войск. Обстоятельства гибели не сообщаются, чиновник рассказал, что она «героическая».

17:22. При выполнении боевых задач в Артемовске (Бахмуте) 11 мая погиб житель Нижнего Кисляя Воронежской области Алексей Коротенко. Об этом сообщили в администрации городского поселения. Алексей Коротенко после прохождения срочной службы заключил контракт и служил в ракетных войсках стратегического назначения, а 12 апреля 2023 года заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и меньше чем через месяц получил смертельные ранения.

16:06. Тамбовская область приняла более 130 беженцев из белгородского райцентра Шебекино, сообщили в облправительстве.

14:53. 6 июня, в первый день работы пункта выдачи гуманитарной помощи жителям Шебекина во дворце спорта «Космос» в Белгороде, наборы продуктов, бытовой химии и вещей были выданы примерно 4,5 тыс. шебекинцев. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

14:01. Украинские силовики атакуют белгородский город Шебекино из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пока пострадавших нет. «Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города»,— рассказал глава региона. По его словам, обстрел Шебекина продолжается.

13:57. Под украинский минометный обстрел попало село Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия. Повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов»,— говорится в сообщении в telegram-канале главы региона.

13:40. Вооруженные силы Украины обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор»,— рассказал глава региона. По его словам, прямым попаданием разрушены хозпостройка и забор. Фасады и окна еще двух домовладений посечены осколками. Оперативные службы работают на месте.

13:30. К выполнению задач по тушению пожаров в приграничной зоне Белгородской области привлечены пожарные из других регионов — в частности, из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в белгородском ГУ МЧС. Они прибыли с Кавказа на бронированной пожарной автоцистерне.

12:36. МЧС сообщает об обстреле села Терезовка Шебекинского городского округа.

12:35. Жителей села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа Белгородской области просят спуститься в укрытие.

12:30. РСЧС сообщает об обстреле Маломихайловки Шебекинского округа Белгородской области.

12:28. Под огонь попало село Грузское Борисовского района Белгородской области, утверждают в МЧС.

12:20. Жителям Шебекина приходят третьи за день уведомления об обстреле.

11:41. МЧС уведомляет о повторном обстреле Шебекина.

11:30. РСЧС сообщает об обстреле села Муром Шебекинского округа Белгородской области.

11:16. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных по региону украинских ударах за сутки 6 июня. По его словам, под огонь попали шесть округов и районов, выпущено свыше 510 снарядов и артиллерийских мин, десятки раз наносились удары с беспилотников, но впервые за последние дни мирные жители не пострадали.

11:12. Жителей поселка Горьковского Грайворонского округа Белгородской области просят спуститься в укрытие.

11:05. РСЧС сообщает об обстреле Шебекина Белгородской области.

10:48. Из Воронежа на боевое слаживание перед отправкой в зону СВО отправились 39 человек из 14 районов региона. В их числе оказалась одна женщина. Каждый боец получил запасный комплект обмундирования от правительства Воронежской области в дополнение к тому, чем их обеспечат по месту службы.

9:32. Жителям села Черемошного Белгородского района Белгородской области приходят оповещения об обстреле.

9:25. На передовую доставлен очередной груз из Орловской области. Более двух тонн необходимого передали военным медикам врачи Орловской областной клинической больницы. Посылку отвез главврач учреждения Вадим Мурадян и глава Орловского муниципального округа Роман Жуков. Помимо лекарств и медизделий переданы квадрокоптер с телефоном, дизельные генераторы, тепловизоры, рюкзаки, мультитулы, зарядные устройства, большие и маленькие маскировочные сети, бензопилы, комплекты отверток и ключей, домкраты, шуруповерты, болгарки, молотки, лопаты, эвакуационные тросы, средства от насекомых и продукты питания.

9:17. Жителям белгородских населенных пунктов Кошлаково, Чураево, Поляна и Пенцево из-за повреждений после обстрелов смогут подключить электроэнергию только в течение двух суток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:10. Жителей Шебекина Белгородской области, пожелавших уехать из региона, помимо других субъектов направят в Тульскую и Владимирскую области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:50. На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области ночью были сброшены два взрывных усройства. В резульатте повреждений в Попово-Лежачах и Теткине нет электричества, рассказал губернатор Роман Старовойт.

«Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь»,— сообщил глава региона. На месте повторно работают группы разминирования. После этого ремонтные бригады продолжат восстанавливать электроснабжение.