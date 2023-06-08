Полиция готова отменить штрафы за превышение скорости вывозившим людей из-под обстрелов в Белгородской области

Белгородская полиция готова пересмотреть штрафы за превышение скорости водителями, вывозившими жителей Шебекинского городского округа из-под обстрелов. В ведомстве призвали таких граждан самостоятельно обжаловать штрафы за нарушения, совершенные на автодороге Белгород—Шебекино—Волоконовка с 1 по 6 июня.

Жалобы на штрафы за превышение скорости, которые получили водители, вывозившие жителей Новой Таволжанки из-под обстрелов, появились в комментариях на странице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»: «Наши мужчины-таволжанцы на собственных машинах вывозят мирных жителей в Белгород. По зову сердца, рискуя собственной жизнью, естественно, на большой скорости под обстрелами» (цитата по «Бел.ру»). Пользователь уточнила, что речь идет о штрафе в 2 тыс. руб.

В ответ на это сообщение министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко заявил, что чиновники направили обращение в региональное управление ГИБДД с просьбой урегулировать вопрос со штрафами.

В региональном МВД, в свою очередь, предложили оштрафованным автовладельцам обращаться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в Белгороде. В ведомстве подчеркнули, что это касается тех, кто был привлечен к административной ответственности с помощью камер фотовидеофиксации на автодороге Белгород—Шебекино—Волоконовка с 1 по 6 июня. В эти дни имели место массированные обстрелы приграничных территорий региона со стороны Украины.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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