Дела «Покровского» становятся в ряд

В Пятигорске закончились следственные действия по уголовному делу против сотрудников концерна «Покровский» и других лиц, которые обвиняются в присвоении имущества предпринимателя из станицы Кущевской Федора Стрельцова. Речь в деле идет о распоряжении сельхозугодиями, которые ранее обрабатывало семейное предприятие Надежды Цапок. Дело о посягательстве на активы господина Стрельцова – второй эпизод уголовного преследования сотрудников «Покровского»: в Москве вскоре начнется рассмотрение дела о вымогательстве у бывшей жены «цапковского» — Вячеслава Цеповяза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранты начали ознакомление с материалами дела

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фигуранты начали ознакомление с материалами дела

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», Главное управление МВД России по СКФО (Пятигорск) завершило расследование уголовного дела в отношении сотрудников ростовского концерна «Покровский» Сергея Ечкалова и Игоря Бобрицкого, а также бывшего директора ООО «Агрокомплекс (АК) "Кущевский"» Геннадия Родионова, начальника службы безопасности агрокомплекса Александра Глазырина и финансиста Елены Гарькуши.

Участники процесса рассказали «Ъ-Юг», что фигурантам дела предъявлены обвинения в причастности к организованному преступному сообществу, мошенничестве и растрате. Потерпевшим признан учредитель ООО «Агрокомплекс "Кущевский"» Федор Стрельцов, в настоящее время находящийся за пределами России.

Фигуранты начали ознакомление с материалами дела.

Обвиняемые Ечкалов, Бобрицкий и Гарькуша содержатся под стражей в Пятигорске, а Родионов и Глазырин — в Москве — им предъявлено обвинение еще по одному делу, в котором потерпевшей является Наталья Стришняя, бывшая жена «цапковского» Вячеслава Цеповяза.

Уголовное дело по заявлению представителей Федора Стрельцова было возбуждено в ноябре 2021 года. Как ранее сообщал «Ъ-Юг», спор хозяйствующих субъектов, вылившийся в серию уголовных дел, касался сельхозугодий, которые до 2012 года находились под контролем Надежде Цапок, матери лидера банды.

После ареста госпожи Цапок земли перешли АО «Маяк», а затем АК «Кущевский». К 2018 году оба предприятия были признаны банкротами, в отношении Федора Стрельцова расследовалось уголовное дело, а урожай «Кущевского» попал под арест. Летом 2018 года зерно было вывезено на склад ООО «Импульс» (структура «Покровского»), где директором являлся Игорь Бобрицкий. Участниками событий были арбитражные управляющие Игорь Григорян (АК «Кущевский») и Хусайн Хасанов («Маяк»). Представители Федора Стрельцова обратились в правоохранительные органы с заявлением о хищении зерна, однако дело было возбуждено только через три года. Бобрицкий, Григорян и Хасанов были задержаны. Сначала все трое отрицали вину, утверждая, что урожай был вывезен для исполнения обеспечительных мер, но затем Игорь Григорян и Хусайн Хасанов согласились с обвинением. В апреле текущего года они получили условные сроки за мошенничество, их дела слушались в Волгограде.

Следствие считает хищение урожая основной причиной ухудшения финансового состояния «Кущевского», в результате чего сельхозугодия АК перешли под контроль структур «Покровского».

В деле также есть эпизоды, касающиеся деятельности руководителей АК «Кущевский» Родионова и Глазырина, которые, как полагает обвинение, действовали в интересах концерна с целью захвата активов Федора Стрельцова. Претензии следствия к Елене Гарькуше связаны с ее взысканием с господина Стрельцова долга в сумме 39 млн руб., что стало причиной банкротства предпринимателя. По мнению обвинения, госпожа Гарькуша ввела суд в заблуждение, на самом деле задолженности перед ней не было.

Сотруднику концерна Сергею Ечкалову предъявлено наиболее серьезное обвинение – следствие считает его организатором преступного сообщества, а также соучастником мошенничества и растраты.

Адвокат Рустам Кутуев, защищающий Геннадий Родионова, сказал «Ъ-Юг», что его подзащитный не признает вину. «Мы считаем обвинение необоснованным», – заявил защитник. Александр Минин, защитник Сергея Ечкалова, от комментариев отказался, дозвониться остальным адвокатам, работающим в процессе, не удалось.

В концерне «Покровский», комментируя ситуацию, обратили внимание на то, что заявителем по делу выступает Федор Стрельцов, который находится в международном розыске по обвинению более чем в десяти эпизодах преступлений. «Ставропольским краевым судом было установлено беспрецедентное обстоятельство – с момента подачи заявления и в ходе расследования дела господин Стрельцов не был допрошен, суд назвал это экстраординарным случаем. Суду предстоит разобраться в достаточно сложном деле, которое связано с банкротными процедурами», – отметили в концерне

Анна Перова, Краснодар