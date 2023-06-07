В Петербурге задержали белоруса, разыскиваемого Минском за критику Лукашенко

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Беларуси, розыск которого начался в РБ после постов в социальных сетях с критикой президента Александра Лукашенко. Об этом 7 июня пишет «Фонтанка».

По данным издания, 34-летнего мужчину задержали у Владимирского собора в Петербурге. Сотрудники ГУ МВД по городу и области доставили его в отдел и доложили о поимке белорусским коллегам.

В январе 2022 года гражданина объявили в международный розыск. Планируется, что его перепадут силовикам из Беларуси. На территории этой страны его преследуют за негативные отзывы о президенте республики в нескольких постах, датируемых осенью 2021 года.

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