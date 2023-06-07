В Белгородской области возникли крупнейшие за год лесные пожары в Черноземье

В ночь на 7 июня в Белгородской области продолжалось тушение четырех лесных пожаров. Огнем пройдена площадь 57 га, следует из ежедневных сводок ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, эти пожары возникли еще 5 июня. К ночи с 5 на 6 июня они были локализованы на 57 га. Других данных в ведомстве не приводят. В региональном министерстве природопользования оперативно не стали комментировать «Ъ-Черноземье» эти данные, но и не опровергли их.

Традиционно лесные пожары в Черноземье ликвидируются не более чем за сутки. В Белгородской области тушение, по всей видимости, может быть осложнено факторами, не связанными с работой профильных служб.

Крупные лесные массивы в регионе расположены, например, на приграничных территориях, регулярно попадающих под украинские обстрелы. Но о лесных пожарах на них власти не сообщали.

Нынешние пожары в Белгородской области могут оказаться крупнейшими в Черноземье за последнее время. В Белгородской области за весь 2022 год не было зафиксировано ни одного возгорания на землях лесфонда (в 2023 году до 4 июня — одно на 0,5 га). Суммарно во всех регионах Черноземья за прошлый год огонь прошел только около 34 га леса. Но ранее в «Авиалесоохране» призывали не сравнивать оперативные данные с итоговыми: там утверждали, что данные субъектов могут быть неточны из-за сложности оперативной оценки и корректируются уже после ликвидации пожаров.

Какую пожарную опасность в лесах макрорегиона в июне прогнозировала «Авиалесоохрана» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин