Сноуден заявил, что изначально не собирался оставаться в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что, помимо России, никто из стран не сумел гарантировать ему безопасное политическое убежище. Господин Сноуден уточнил, что не планировал оставаться в РФ и хотел отправиться в Латинскую Америку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

По словам экс-сотрудника АНБ, изначально он намеревался переехать в Европу, но все дипломаты, с которыми он это обсуждал, его отговаривали и не давали гарантий. «Но как только я покинул Китай, была утечка. Правительство США узнало, что я без средств связи направляюсь в Россию. Я приземлился в России, и пограничник сказал, что мой паспорт "не работает"»,— рассказал он в беседе с журналистом Гленном Гринвальдом (цитата по ТАСС).

Эдвард Сноуден 40 дней провел в транзитной зоне Шереметьево и в течение этого времени подавал на убежище в 21 страну. Как он утверждает, представители нескольких стран признавались, что боятся реакции США и не хотят ввязываться в эту ситуацию. В небольших странах ему «отвечали, что готовы принять, но не считают, что смогут действительно обеспечить безопасность», добавил он.

«Так что, когда вариантов не осталось, я запросил убежище в России, и я его получил. И меня с тех пор оставили в покое, и это все, о чем я мог просить в тех обстоятельствах»,— добавил господин Сноуден.

Он приехал в Россию в 2013 году, после того как передал журналистам The Washington Post и The Guardian сведения об электронной слежке за американскими гражданами со стороны спецслужб США с помощью программы PRISM. За разглашение секретных сведений Эдварду Сноудену грозит в США до 30 лет тюремного заключения. В сентябре 2022 года президент Владимир Путин дал господину Сноудену гражданство РФ. В декабре того же года американец получил российский паспорт.

Лаура Кеффер