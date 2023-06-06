Toyota рассекретила «гоночный» Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition

Компания Toyota представила новый концепт-кар — в рамках гоночного марафона «24 часа Ле-Мана», который японская марка выигрывает с 2018 года, дебютировал прототип Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition.

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Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес из углепластика, новый карбоновый капот, передний бампер с дополнительной оптикой и задний бампер с диффузором, стационарное антикрыло и 18-дюймовые колеса в стиле дисков гоночных прототипов.

О технических доработка Toyota Prius не сообщается. Заявлено лишь, что у концепт-кара расширена на 40 мм колея и на 30 мм уменьшен дорожный просвет. О силовой установке прототипа не сообщается.

По мотивам Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition будет сделана серийная Toyota Prius GR Sport, сроки появления которой не названы.

Максим Вершинин

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