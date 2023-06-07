Денису Сугробову засчитали поощрения

Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство экс-начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова об условно-досрочном освобождении (УДО). Бывший генерал-лейтенант полиции был в 2017 году осужден на 12 лет по делу об организованном преступном сообществе и превышении должностных полномочий. Также попали в места лишения свободы и ряд подчиненных Дениса Сугробова, большинство из которых уже вышли по УДО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Сугробов получил УДО после девяти лет, проведенных в СИЗО и колонии

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Денис Сугробов получил УДО после девяти лет, проведенных в СИЗО и колонии

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На принятие положительного решения вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова у судьи Ольги Герасимовой ушло около двадцати минут. Заседание проходило в закрытом режиме, самого осужденного при этом не было: экс-генерал письменно попросил рассмотреть ходатайство в его отсутствие в связи с занятостью в колонии (Денис Сугробов последнее время ведет табель рабочего времени заключенных).

Представитель администрации исправительной колонии строгого режима №3 в суде не возражал против досрочного освобождения Дениса Сугробова, который содержался в ИК с 2017 года. По словам сотрудника пенитенциарного учреждения, за это время (ненадолго экс-генерала перевозили в колонию в Мордовии) претензий со стороны администрации к осужденному не было. Мало того, Денису Сугробову, активно участвовавшему в общественной жизни ИК, было вынесено 17 поощрений. Бывший генерал также сдал спортивные нормативы: в ИК уделяют много внимания физкультурной тематике.

Представитель прокуратуры, в свою очередь, сообщил суду, что при таких характеристиках заключенного надзорный орган также не против удовлетворения ходатайства. В итоге суд решил отпустить Дениса Сугробова на свободу. Если протеста со стороны прокуратуры не последует (а судя по ходу заседания, этого не произойдет), то экс-начальник антикоррупционного главка МВД в ближайшие дни будет отпущен из ИК.

Отметим, что исправительная колония №3, созданная в Скопине в 1994 году на базе лечебно-трудового профилактория, с сентября 2000 года предназначается для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов. В августе 2002 года режим в учреждении был заменен с общего на строгий.

Напомним, что Денис Сугробов в свое время сделал в органах внутренних дел головокружительную карьеру. Начав службу в уголовном розыске Центрального административного округа Москвы, он уже в 34 года получил генеральское звание, возглавив одно из ключевых подразделений МВД — ГУЭБиПК. Под руководством Дениса Сугробова сотрудники главка раскрыли множество резонансных преступлений, среди которых хищения в «Оборонсервисе», «Росагролизинге» и др.

Под уголовное преследование сотрудники антикоррупционного главка попали в феврале 2014 года. Основанием стала история с попыткой бизнесменов дать взятку в размере $10 тыс. за общее покровительство сотруднику ФСБ Игорю Демину. Тот сообщил о предложении своему руководству, в результате были задержаны полицейские, которые намеревались взять чекиста с поличным при получении денег. Их заподозрили в провокации взятки. В отношении сотрудников ГУЭБиПК МВД следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело. 21 февраля 2014 года Денис Сугробов указом президента был освобожден от занимаемой должности, а в мае того же года его задержали, и Басманный суд Москвы санкционировал арест генерала. Всего под стражей по этому делу оказались 12 человек, в том числе заместитель начальника главка Борис Колесников (во время следствия он покончил с собой, сбросившись с расположенного на шестом этаже здания СКР балкона пожарной лестницы).

В итоге экс-полицейским в зависимости от роли каждого вменили в вину организацию преступного сообщества (ОПС) и участие в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) и провокацию взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). По версии следствия, в 2011 году Денис Сугробов и его подчиненные создали ОПС, участники которого занимались фальсификацией доказательств, служивших основанием для уголовного преследования. Основным мотивом этих действий следствие посчитало стремление оперативников добиться высоких служебных показателей и карьерного роста. При этом генерал Сугробов, по данным следствия, осуществлял общее руководство действиями своих подчиненных, но при этом лично не участвовал ни в одном из преступлений, вмененных в вину его сотрудникам. Всего полицейским инкриминировали 21 эпизод преступной деятельности, потерпевшими от их действий были признаны 30 человек. Среди них были и высокопоставленные чиновники, и крупные бизнесмены. Уголовные дела в отношении них были прекращены после задержания сотрудников ГУЭБиПКа.

Следствие длилось два года. Денис Сугробов, как и многие другие фигуранты дела, свою вину не признавал, утверждая, что их уголовное преследование стало результатом провокации со стороны спецслужб.

Процесс по делу «полицейского ОПС» стартовал 12 февраля 2016 года в Московском городском суде. По ходатайству Генеральной прокуратуры РФ слушания проходили в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов.

27 апреля 2017 года суд практически полностью согласился с позицией гособвинения, которое требовало в прениях для Дениса Сугробова 22 года лишения свободы, на год меньше — для бывшего начальника управления «Б» ГУЭБиПКа Салавата Муллаярова и от 17 до 20 лет — для остальных экс-полицейских. Агента оперативников бизнесмена Игоря Скакунова прокуратура предлагала осудить на пять лет колонии. В итоге Денис Сугробов получил запрошенный прокурором срок, Салават Муллаяров — 20 лет колонии строгого режима, Иван Косоуров — 19 лет, Виталий Чередниченко и Евгений Шерманов — 18 лет каждый, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев и Андрей Назаров — по 17 лет. Бизнесмен Скакунов был приговорен к четырем годам. Суд лишил всех бывших полицейских званий и запретил им занимать должности в правоохранительных органах.

Однако в декабре 2017 года Верховный суд, рассмотрев апелляционные жалобы защиты на приговор, нашел основания для значительного — фактически в два раза — сокращения сроков наказания всем подсудимым. Так, Денису Сугробову назначили 12 лет, Салавату Муллаярову, Ивану Косоурову и Евгению Шерманову — по 10 лет каждому, Сергею Борисовскому — 9 лет, Виталию Чередниченко и Андрею Назарову — по 9,5 года, Сергею Пономареву — 8 лет. Бизнесмену Игорю Скакунову дали 3,5 года.

Если не считать Дениса Сугробова, то почти все осужденные по этому уголовному делу уже вышли на свободу по УДО. Исключение составляют Иван Косоуров, отбывающий наказание в Коми, и Виталий Чередниченко, содержащийся в колонии в Хабаровском крае. У первого срок заканчивается в феврале следующего года, у второго — в сентябре этого.

Юрий Сенаторов