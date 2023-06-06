Парламент Петербурга уступил в рейтинге открытости семи регионам страны

Санкт-Петербург занял 8-е место в рейтинге открытости парламентов российских регионов «Парламент на ладони». Так, петербургский ЗакС уступил позиции Московской областной думе, но обошел городскую думу самой Москвы. Лидерами в рейтинге стали Государственный совет Республики Татарстан, дума Астраханской области и законодательное собрание Забайкальского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Финальная оценка рейтинга формировалась на основании нескольких параметров: открытость принятия решений, открытость законотворческой работы, открытость обратной связи, социальная доступность парламента, гарантии равенства партий на телевидении и радио, внутренняя открытость парламента. Исследование подготовлено «Фондом развития городского самоуправления "1870"». В рейтинге рассматривались парламенты 85 регионов РФ (сейчас их 89). Исключением стали новоприсоединенные территории.

Максимально возможная оценка в рейтинге по уровню открытости составляла 100 баллов, у Петербурга — 72,34, а лидер рейтинга — Республика Татарстан — набрала 81,02 балла, средней оценкой стал показатель Республики Коми, чей парламент набрал 55,68 балла. Если общая сумма баллов рейтинга за год незначительно выросла, то средняя оценка и ее отношение к результату лидера остались примерно на прежних уровнях. Оценку выше средней получили 44 парламента.

По итогам исследования выяснилось, что лишь 30 региональных парламентов практикуют открытость как первостепенную задачу.

Это значит, что двери сессионных залов в этих регионах открыты для граждан. Избиратели могут присутствовать на заседаниях парламентов и лично наблюдать за работой депутатов.

Результаты исследования, по мнению авторов, среди которых президент «Фонда развития городского самоуправления "1870"» Кирилл Страхов, говорят о том, что далеко не все региональные парламенты понимают важность открытых процессов и готовы публично демонстрировать итоги своей деятельности.

Екатерина Рязанова

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