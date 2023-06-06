Иран представил новую гиперзвуковую ракету Fattah

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили новую гиперзвуковую ракету Fattah («Победитель»). Дальность ее действия составляет 1,4 тыс. км, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

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Фото: Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency / AP Fattah

Фото: Hossein Zohrevand / Tasnim News Agency / AP

Церемония презентации ракеты прошла в Тегеране. На мероприятии присутствовали президент Ирана Эбрахим Раиси, командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хосейн Салами и командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Как уточнил Амир Али Хаджизаде, скорость ракеты Fattah достигает 13–15 махов, что эквивалентно 15 925–18 375 км/ч. По его словам, ракета отличается повышенной точностью и хорошей маневренностью, а также способна преодолевать вражескую противоракетную оборону, маневрировать в атмосфере Земли и вне ее. Господин Хаджизаде отметил, что технологию производства гиперзвуковых ракет помимо Ирана удалось освоить лишь США, Китаю и России.

Впервые о создании гиперзвуковой баллистической ракеты командующий ВКС КСИР сообщил в ноябре 2022 года. На прошлой неделе он заявил, что испытания ракеты завершились успешно.

Милена Костерева