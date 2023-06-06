Гендиректор МАГАТЭ: уровень воды для охлаждения систем ЗАЭС снизился после обрушения Каховской ГЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС). По его словам, после сегодняшнего обрушения Каховской ГЭС уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьезно снизился.

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В заявлении МАГАТЭ говорится, что длительное отсутствие охлаждающей воды в основных системах охлаждения ЗАЭС может привести к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов. «Однако наша текущая оценка свидетельствует, что непосредственной угрозы для безопасности станции нет»,— уточнили в организации.

Как добавил господин Гросси, сотрудников МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС, уведомили, что ЧП на ГЭС приводит к снижению высоты водохранилища примерно на 5 см/ч. «Дамба в Новой Каховке была серьезно повреждена, в результате чего серьезно снизился уровень воды в резервуаре, откуда поступала вода для охлаждения ЗАЭС»,— рассказал он на брифинге, видео с которого выложено в Twitter.

Как сообщило издание «Ростатома» «Страна Росатом», пять блоков ЗАЭС находятся в режиме «холодный останов», один — в режиме «горячий останов». Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м.

Каховская ГЭС разрушилась сегодня, 6 июня. Москва и Киев проводят эвакуацию местных жителей. Кремль назвал ЧП диверсией со стороны Украины. МИД Украины считает причастной Москву и призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Власти Украины заявили, что 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС.

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Лаура Кеффер