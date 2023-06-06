Сабантуй в Ташкенте обошелся Башгосфилармонии в 3 млн рублей

Башгосфилармония заключила восемь госконтрактов, связанных с проведением праздника Сабантуй в Узбекистане. Все договоры были подписаны с единственными поставщиками, следует из материалов портала госзакупок.

Сами контракты не опубликованы, известны лишь статьи расходов и суммы. Так, свыше 1 млн руб. стоили услуги по организации и проведению визита официальной делегации Башкирии и творческой группы. В 466,6 тыс. руб. обошлось участие в празднике ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, в 430 тыс. руб. — приезд заслуженного артиста Башкирии и Татарстана Ришата Тухватуллина. За организацию трансфера официальной делегации и творческой группы Башгосфилармония заплатит 485 тыс. руб., отдельно заключался контракт на перелет сотрудников учреждения стоимостью 333,9 тыс. Гостиничные номера обошлись в 154 тыс. руб., еще 150 тыс. потратили на создание видеоконтента.

По данным местных СМИ, праздник состоялся в субботу, 4 июня, в центральном парке Ташкента. Организатором сабантуя стал местный Татарский общественный культурно-просветительский центр.

Наталья Балыкова

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