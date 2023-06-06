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Коммерсантъ FM
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Сальдо: крупная эвакуация жителей Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС не потребуется

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение Каховской ГЭС не окажет значительного влияния на ситуацию в регионе, «крупная эвакуация» не потребуется. По его словам, Украина нанесла ракетный удар по станции, чтобы «отвлечь внимание от своих ужасных неудач в контрнаступлении».

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом контрнаступлении. Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура»,— написал Владимир Сальдо в Telegram.

По словам врио главы Херсонской области, разрушение Каховской ГЭС «не сильно скажется» на ситуации в регионе. Он отметил, что «крупная эвакуация» жителей не потребуется. «Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен»,— добавил он.

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О разрушении Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. Украинская сторона обвинила в случившемся Россию. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что после разрушения станции уровень воды поднялся до пяти метров. Представители обеих стран считают, что восстановить гидроэлектростанцию будет невозможно.

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