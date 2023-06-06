«Интерфакс»: ММК планирует приобрести у ПМХ угольную шахту имени Тихова

«ММК-Уголь» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») обсуждает возможность приобретения у Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) крупного угольного актива в Кузбассе — шахты им. Тихова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, сделка по покупке шахты им. Тихова еще не закрыта, переговоры сторон продолжаются. «Официально о сделке еще не заявили, у них между собой идут переговоры, пока шахта относится к ПМХ»,— рассказал он.

В конце мая ПМХ сообщил держателям евробондов на $350 млн с погашением в 2025 году (ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» выступает одним из гарантов по выпуску) о планах продажи актива. Промышленно-металлургический холдинг рассчитывает получить за шахту не менее 22 млрд руб. Эти средства группа планирует направить на сокращение долговой нагрузки. Из отчетности ПМХ по МСФО следует, что в 2023 году группе необходимо выплатить кредиты на 43 млрд руб.

В настоящее время на шахту им. Тихова приходится около половины добычи угля Промышленно-металлургического холдинга. По результатам 2022 года, на обогатительных мощностях ММК было произведено 3,5 млн тонн угольного концентрата. Однако добыча коксующегося угля сократилась на 11,6%, до 4,4 млн тонн.

Шахта им. Тихова была запущена в 2017 году, добывает уголь подземным способом на участке Никитинский-2 одноименного месторождения. Проектная мощность шахты — 1,8 млн тонн угля в год. За прошлый год шахта добыла 1,25 млн тонн угля. В текущем году планируется добыть 1,16 млн тонн. Выручка шахты им. Тихова по итогам 2022 года увеличилась на 45% год к году и составила 9,5 млрд руб., чистая прибыль — 3,5 млрд руб.

Милена Костерева