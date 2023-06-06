Бывшая АТС установит связь с горожанами

Комплекс зданий бывшей АТС на улице Некрасова, 3–5, проданный в 2021 году «Ростелекомом» ООО «Отели Северной Пальмиры», в октябре этого года откроется как новое общественное пространство. Об этом «Ъ-СПб» сообщил консультант проекта — агентство коммерческой недвижимости KNRU. На площади в 15 тыс. кв. м расположатся рестораны, антикафе, лекторий и другие зоны для проведения досуга. Эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что новое пространство сможет конкурировать с существующими в центре города, если найдет свою изюминку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс зданий бывшей АТС на ул. Некрасова, 3-5

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Комплекс зданий бывшей АТС на ул. Некрасова, 3-5

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О параметрах будущего проекта сообщила директор по развитию агентства коммерческой недвижимости KNRU Полина Фиофилова. Различные заведения общественного пространства расположатся на 15 тыс. кв. м. Это будут гастрономические зоны с корнерами, премиальные рестораны с точками отечественного концептуального ритейла, зона велнес- и бьюти-коворкинга, антикафе, лекторий. На крыше разместится зеленая чил-зона с ковром-газоном и панорамным видом на центр города.

Предварительная стоимость проекта равна 500 млн рублей, ожидается, что ежедневный трафик составит 12 тыс. человек в день, а окупаемость проекта — пять лет. По словам директора департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексея Федорова, общественные пространства сами формируют целевой трафик, поэтому не слишком зависят от локации, хотя при прочих равных условиях для них предпочтительно находиться в центре и в пешей доступности от метро. «Улица Некрасова вполне удовлетворяет этим требованиям»,— отмечает эксперт.

Общественное пространство, которое включает в себя офисную функцию (в формате гибких офисных пространств) и гастропространство (в формате фуд-холла, фуд-маркета и др.) успешно зарекомендовало себя в исторической части Петербурга, согласна Наталия Киреева, старший консультант отдела исследований NF Group в Санкт-Петербурге. В таком формате успешно работает «Бертгольд центр», а в 2022 году открылись «Фабрика» и Seno, описывает конкурентную среду госпожа Киреева. Господин Федоров добавляет, что к конкурентам нового проект можно отнести находящиеся в Центральном районе «Пушкинскую 10», «К-14», старейшее общественное пространство в Петербурге «Этажи». «Чтобы превратить потенциальный спрос в реальный, требуется создать качественный пул арендаторов и организовать программу мероприятий, которые будут заставлять посетителей раз за разом возвращаться именно сюда,— предупреждает эксперт Maris.— Если проект на Некрасова найдет свою изюминку, то возникнет синергия и конкуренты превратятся в союзников».

«По данным на начало июня, фуд-холлы в Центральном районе города заполнены на 99%, что говорит об их востребованности как туристами, так и сотрудниками близлежащих офисных зданий. С другой стороны, открытие осенью под конец туристического сезона — не самый успешный период для старта проекта, рассчитанного в том числе и на туристический трафик»,— обращает внимание госпожа Киреева.

Комплекс зданий на Некрасова, 3–5, был продан «Ростелекомом» ООО «Отели Северной Пальмиры» в начале 2021 года (см. «Ъ-СПб» от 19.01.2021). Тогда сумма сделки оценивалась в 500 млн рублей. Как рассказали в KNRU, первым на территории общественного пространства заработает концептуальный бар в здании бывшей дизельной.

Александра Тен