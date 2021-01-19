«Отели Северной Пальмиры» собирают комплекс

«Ростелеком» избавился еще от одного непрофильного объекта недвижимости в центре Петербурга — на улице Некрасова, 3–5, продав его ООО «Отели Северной Пальмиры». Покупатель, владеющий также соседним зданием, собирается перепрофилировать объекты под многофункциональный комплекс, в состав которого могут войти офисы, апартаменты, жилье, склады индивидуального хранения. Аналитики уверены, что наиболее оправдано отдать предпочтение деловой функции.

Компания «Отели Северной Пальмиры» приобрела четырехэтажное здание на улице Некрасова, 3–5, площадью 7,5 тыс. кв. м. Об этом “Ъ” сообщили в Rusland SP, выступившем брокером сделки. Совместно с прилегающим зданием на улице Чехова, 18, которое также принадлежит «Отелям Северной Столицы», оно будет развиваться в рамках единого девелоперского проекта, пояснила “Ъ” руководитель направления инвестиционного брокериджа Rusland SP Александра Царук. По ее словам, объекты, скорее всего, будут перепрофилированы под многофункциональный центр с жильем, сервисными апартаментами и другой коммерческой инфраструктурой. Оба этих здания ранее принадлежали ООО «Телеком-5» (входит в «Ростелеком»).

«Отели Северной Пальмиры» специализируются на инвестициях в гостиничные проекты. В управлении компании находится 17 отелей в разных районах Петербурга с номерным фондом более 1,3 тыс. единиц, указано на сайте компании. ООО «Отели Северной Пальмиры» принадлежит Ивану Смирнову, указано в kartoteka.ru.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что «Отели Северной Пальмиры» пока не определились с окончательной концепцией проекта. Кроме апартаментов и жилья, рассматриваются варианты использования здания под офисы с коворкингом и склады индивидуального хранения, указывает он. Гостиничная сфера сильно пострадала из-за пандемии, поэтому компания решила диверсифицировать бизнес, говорит источник “Ъ”.

Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин оценивает сумму сделки в 500 млн рублей. Партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин говорит о 550–600 млн рублей без НДС. Стоимость редевелопмента может составить не менее 50–60 тыс. рублей за «квадрат», оценивает он.

В «Отелях Северной Пальмиры» отказались от комментариев, гендиректор «Телеком-5» Александр Ольховский не ответил на звонки и сообщения “Ъ”.

В последние несколько лет «Ростелеком» избавляется от портфеля непрофильной недвижимости, который превышает 900 тыс. кв. м. В Петербурге самой крупной сделкой госкомпании стала продажа зданий на Большой Морской улице, 20–26, холдингу «Империя». Кроме того, «Ростелеком» реализовал объекты на Почтамтской улице, 15, Большой Морской улице, 28. «Отели Северной Пальмиры», помимо объектов на Некрасова и Чехова, также купили объект госкомпании на Гороховой, 16. Еще одно здание — на Чапыгина, 5 — приобрело связанное с «Отелями Северной Пальмиры» ООО «Стройпрофит».

Реконструкция двух зданий имеет плюсы как с точки зрения экономического масштаба проекта и влияния на имидж локации, так и с учетом возможности эффективного совмещения функций, указывает руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев. На участке будут востребованы как жилье, так и апартаменты или офисы, полагает он.

Наиболее вероятный сценарий — перепрофилирование зданий под деловое использование, уверен господин Трушин. Спрос на офисы в центре высок, а планировочная структура здания максимально соответствует этой функции, говорит он. Учитывая общую площадь двух зданий, целесообразнее всего реконструировать под одну функцию, например, под бизнес-центр, отмечает господин Заглумин. В этом случае после реконструкции арендная ставка может составить около 1,2 тыс. рублей за «квадрат», указывает он.

Константин Куркин