«Чистый город» не помог

В Красноярске вынесли приговор Ольге Бескровной — директору частной наркологической клиники «Чистый город», где во время пожара осенью 2020 года погибли четыре пациента. СКР вменил ей в вину оказание некачественных услуг: в возглавляемом ею медцентре следствие обнаружило многочисленные нарушения пожарной безопасности. Суд назначил Ольге Бескровной срок в один год и семь месяцев колонии, который она уже отбыла в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и судебный процесс. В мае 2022 года пациент клиники Дмитрий Еремин, который устроил этот пожар, был осужден на 15 лет за убийство. Поджигатель хотел отомстить соседу по палате, который сильно храпел и не давал ему спать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Красноярске завершился судебный процесс над директором наркологической клиники «Чистый город» по делу о гибели пациентов при пожаре. Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры края Олеся Климова.

Пожар в медцентре, который располагался на первом этаже шести­этажного жилого дома, произошел в ночь на 17 сентября 2020 года. В нем погибли четыре пациента в возрасте от 30 до 66 лет. Трое погибли от отравления угарным газом, четвертый, согласно заключению судмедэкспертизы, умер от острой коронарной недостаточности, вызванной стрессом. Ущерб от пожара составил около 950 тыс. руб. Всего в клинике в ту ночь находились 16 пациентов и четверо работников учреждения.

Краевое управление Следственного комитета России возбудило два уголовных дела. Одно — в отношении пациента клиники, 62-летнего Дмитрия Еремина, проходившего там лечение. Согласно данным следствия, около четырех ночи он поджег штору, одежду и постельное белье, из-за чего в палате и прилегающих помещениях начался пожар, а сам сбежал. По версии следствия, поджигатель хотел отомстить соседу по палате: тот сильно храпел и мешал заснуть. Дмитрию Еремину предъявили обвинение в убийстве четырех человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В мае 2022 года на основании обвинительного вердикта присяжных, которые единогласно признали его виновным и не заслуживающим снисхождения, Красноярский краевой суд назначил 15 лет заключения (приговор вступил в законную силу).

Фигурантом второго дела стала директор клиники Ольга Бескровная. Ей вменили в вину оказание некачественных услуг, приведших к гибели людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и по решению суда заключили под стражу. По данным следствия, наркологический центр, сутки пребывания в котором стоили от 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб., вопреки лицензии работал как круглосуточный стационар и в нарушение требований краевого Роспотребнадзора располагался в жилом доме. Следствие выявило в клинике нарушения пожарной безопасности, в частности, автоматическая сигнализация системы оповещения и управления эвакуацией людей оказалась неисправной, дежурная смена не имела средств индивидуальной защиты и была допущена к работе без проведения пожарных инструктажей.

Как указывается в деле, во время пожара пациенты, которые находились под воздействием лекарственных препаратов, обладающих седативными свойствами, не смогли самостоятельно и быстро покинуть мед­учреждение. «Несвоевременное начало эвакуации пациентов и позднее сообщение о возгорании в пожарную охрану повлияло на обеспечение безопасной эвакуации до наступления опасных факторов пожара. Вследствие ненадлежащего исполнения директором центра обязанностей в области пожарной безопасности в результате возникшего пожара погибли четыре пациента»,— рассказала старший помощник управления СКР Юлия Арбузова.

Около года Ольга Бескровная провела в СИЗО и три месяца под домашним арестом. В ходе следствия и в судебном процессе она вину не признала. Ее защита настаивала на оправдательном приговоре. Согласно исследованным в суде материалам, узнав о ЧП в возглавляемом ею медцентре, Ольга Бескровная среди ночи поехала на место происшествия и оказывала помощь пострадавшим.

Как рассказали в прокуратуре края, суд назначил главе клиники один год и семь месяцев колонии. Период нахождения в СИЗО и домашний арест ей зачли в срок наказания, в связи с чем она считается отбывшей приговор (день в СИЗО засчитываться за полтора дня в колонии общего режима, два дня домашнего ареста приравнены к одному дню лишения свободы.— „Ъ“). Также ей запретили в течение трех лет заниматься оказанием платных медицинских услуг. Получить комментарий защиты не удалось. Иски родственников погибших к директору клиники будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Константин Воронов