Юрий Демин погиб на даче

Экс-глава свердловской ГИБДД Юрий Демин погиб в выходные в результате несчастного случая. Во время ремонтных работ у себя на даче в Верхней Сысерти он упал и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 62 года. Юрий Демин возглавлял региональное управление ГИБДД 13 лет. Был известен как противник введения платных парковок в центре Екатеринбурга и выделенных полос для общественного транспорта. После ухода из ГИБДД работал в УГМК и на Уралмашзаводе. Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с его смертью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Фото: УК «УЗТМ-КАРТЭКС»

Бывший начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин погиб 4 июня. Он упал с высоты во время ремонтных работ у себя на даче в Верхней Сысерти. «Сигнал о трагедии поступил в 15:20 в дежурную часть полиции Сысерти от бригады скорой помощи. Травма, полученная Юрием Деминым, оказалась несовместимой с жизнью, несмотря на то, что врачи делали все возможное, чтобы спасти его»,— сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он добавил, что точная причина смерти господина Демина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Юрий Демин бессменно возглавлял свердловское УГИБДД на протяжении 13 лет: с 2005 по 2018 год. Ушел из органов, когда с ним не стали продлевать срочный контракт. «За многолетнюю карьеру полицейского Юрий Алексеевич был награжден большим количеством ведомственных наград, в том числе медалью “За безупречную службу” II степени»,— отметил полковник Горелых.

Во главе регионального управления господин Демин боролся против введения платных парковок в центре Екатеринбурга, которые начали появляться в 2014 году. С того времени ГИБДД отказывалась предоставлять городским властям данные автовладельцев для выписывания штрафов за неоплату парковки, ссылаясь на закон «О персональных данных». В конце 2017 года господин Демин заявил, что автоинспекция готова предоставлять данные, но только региональным властям.

Юрий Демин выступал против введения выделенных полос для общественного транспорта. Госавтоинспекторы несколько раз предписывали администрации Екатеринбурга демонтировать соответствующие знаки. В ходе конфликта с городскими властями в 2017 году сотрудники ГИБДД отключили камеры видеофиксации нарушений и отказались выносить автомобилистам постановления об административных нарушениях на этих полосах. Администрация Екатеринбурга через суд пыталась оспорить ряд предписаний ГИБДД, но проиграла и в первой, и в апелляционной инстанциях.

Несколько раз господин Демин становился фигурантом уголовных дел. Первое дело в отношении него было возбуждено в 90-х годах. Показания на Юрия Демина дали автомобилисты и подчиненные, которых он якобы заставлял брать взятки. В СИЗО он провел полгода, но затем вышел и продолжил карьеру.

В 2009 году Юрия Демина обвинили в превышении должностных полномочий и повреждении фототехники внештатного фотографа интернет-портала «ЕкатеринбургNews» Юрия Баска — в основу лег инцидент, произошедший на акции протеста против повышения пошлин на подержанные иномарки. Позже суд снял обвинения с главы УГИБДД, однако Юрий Басок обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По решению ЕСПЧ, фотограф получил компенсацию в размере 635 тыс. руб.

После ухода со службы Юрий Демин работал в УГМК заместителем директора по режиму и охране. В сентябре 2019 года занял должность заместителя начальника службы безопасности по режиму и охране УК «УЗТМ-КАРТЭКС».

«Ушел из жизни профессионал высочайшего уровня, талантливый руководитель, наш коллега, на которого можно было положиться в любой, даже самой сложной ситуации. И на посту руководителя свердловского управления ГИБДД, и в должности заместителя директора по безопасности его знали как мудрого, принципиального, порядочного в отношениях, открытого для передовых идей человека. Юрий Алексеевич всегда стремился к тому, чтобы безупречно выполнить свою работу, добиться реальных результатов и всегда найти правильные решения самых непростых задач»,— сообщили на Уралмашзаводе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Демина. «Уральцы запомнили его как требовательного руководителя, блестящего организатора, ответственного, трудолюбивого, принципиального и целеустремленного человека. Он уверенно решал самые сложные профессиональные задачи, добивался четкой и слаженной работы от своего коллектива, был примером для сослуживцев»,— отметил глава региона. Он подчеркнул, что господин Демин сделал многое для снижения аварийности на дорогах Свердловской области.

О месте и дате прощания с Юрием Деминым пока не сообщается.

Катерина Якушева