Производство лития будет запущено в 2023 году в Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области разработали поправки в закон «О градостроительной политике», которые позволят ускорить запуск производства лития. Если они будут приняты, то производство может быть запущено на территории региона уже до конца этого года, сообщил председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов.

В частности, законом предлагается освободить от необходимости получения разрешения на строительство сооружений, предназначенных для добычи из подземных вод полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью. В регионе реализуется соответствующий инвестиционный проект, направленный на извлечение полезных ископаемых из подземных вод.

По словам автора проекта депутата заксобрания Николая Труфанова, речь идет об отработке вод, которые уже используются в производстве нефтепродуктов и газа.

Ранее Иркутская нефтяная компания (ИНК) анонсировала проект промышленной добычи лития из литийсодержащих попутных вод Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в 2024 году, сообщил «Ведомостям» член совета директоров компании, экс-министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. Ранее ИНК планировала начать промышленную добычу лития в 2022 г. Тогда, по словам Сергея Донского, перенос сроков был связан с необходимостью внесения поправок в закон «О недрах».

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Лолита Белова