Пожар произошел в отделении ГИБДД в Красноярске

Пожар произошел в отделении регистрации и осмотра транспорта ГИБДД в Красноярске в ночь на 5 июня. Огнем уничтожено помещение площадью около 50 кв. м, расположенное на двух этажах, сообщили в МЧС Красноярского края.

Сотрудниками МЧС региона открытое горение ликвидировано в течение одного часа. Пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

«Документы и бланочная продукция не повреждена. Пострадавшее отделение ГИБДД временно не будет осуществлять прием граждан», - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

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Лолита Белова