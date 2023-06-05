День Святого Духа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

День сошествия Святого Духа по традиции Русской православной церкви со времени святого преподобного Сергия, игумена Радонежского (XIV в.) празднуется на второй день Пятидесятницы, когда в центр храма выносится икона Святой Троицы. Если при Крещении Господа нашего Иисуса Христа во Иордане Святой Дух нисходил в виде голубя, тихо и сокровенно, то в Пятидесятницу ниспослание Святого Духа сопровождалось громогласно, могущественно. Апостолы, находящиеся в Иерусалиме, увидели огненные языки пламени. И это было видимым знаком присутствия и действия Божьего, когда Бог наделяет учеников Христа: любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, верой, милосердием, воздержанием (Гал. 5: 22-23). Никогда еще Святой Дух с такой силой не проявлял Себя в мире как Третье Лицо Святой Троицы. И это означало, что апостолы призывались к величайшей задаче — проповедовать Христа Воскресшего. Для этого им необходимо было разогнать тьму языческих мракобесий и проповедовать Евангелие Царствия Небесного. Им предстояла тяжелейшая борьба с дьяволом, как отцом лжи. Через огненные языки пламени они получают дар знания языков и наречий народов, к кому они вскоре обратят свое слово, наполненное действием, силой Святого Духа. Перед апостолами стояла задача — изменить мировоззрение всего человечества и этим наполнить ход человеческой истории «Се творю все новое…» (Откр. 21:5). Апостол Павел обращается к нам: «Разве не знаете вы, что храм Божий и Дух Божий живет в вас» (1Кор. 3;16). Поэтому если мы с усердием будем исполнять заповеди Божии, то Дух Святой будет прибывать и в нас. Благодать Святого Духа будет изменять наш дух, душу и тело. Драгоценные дары Святого Духа сожгут в нас все нечистое, всякий страх и боязнь. Тихое общение с Духом Святым да будет для всех нас целью жизни, и мы предстанем пред Богом как обители Святого Духа! Сердечно поздравляю вас с днем Святого Духа!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн