ЦСКА поделил медали

В последнем, 30-м туре чемпионата России по футболу определились серебряный и бронзовый призеры. Разгромив «Ростов» (4:1), вторым финишировал ЦСКА, а третье место занял «Спартак», проигравший «Крыльям Советов» (0:1). Кроме того, стали известны участники стыковых матчей с командами первой лиги. «Пари Нижний Новгород» и «Факел» встретятся соответственно с «Родиной» и «Енисеем».

Перед заключительным туром чемпионата все три претендента имели шансы на медали, ведь они находились в шаговой доступности друг от друга. ЦСКА опережал на одно очко «Спартак», а у того, в свою очередь, было минимальное преимущество над «Ростовом». Понятно, что при таком раскладе многое в медальной разборке, если не все, зависело от очного противостояния армейцев с ростовчанами в Москве, а матч красно-белых с «Крыльями Советов» в Самаре носил уже скорее второстепенный характер.

Причем в игре на столичной «ВЭБ Арене» многие изначально отдавали предпочтение ЦСКА, в том числе потому, что его соперник столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. «Ростов» и так обходился в последнее время без Максима Осипенко и Николая Комличенко, а тут из-за дисквалификации выбыл еще один очень важный футболист — Данил Глебов. Да и отсутствие по той же причине Андрея Ланговича ослабило желто-синих. Впрочем, Осипенко все-таки вернулся на поле. А у красно-синих все лучшие исполнители были в строю, хотя главный тренер команды Владимир Федотов внес несколько изменений в привычный стартовый состав.

ЦСКА открыл счет уже на девятой минуте, и голевую атаку начал голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. Он отдал крайне рискованный пас Даниилу Уткину, которого сразу накрыли двое армейцев, и полузащитник гостей ошибся под их прессингом. Мяч достался Хесусу Медине, и парагваец, не обращая внимания на Осипенко, нанес разящий удар. А вскоре неосторожно сыграл в собственной штрафной площади Александр Селява, наступивший на ногу нападающему армейцев Федору Чалову. VAR заинтересовался этим эпизодом и пригласил к монитору арбитра Павла Кукуяна, который нашел основания для назначения пенальти. Чалов уверенно реализовал 11-метровый, и ЦСКА повел 2:0.

Таким образом, на 17-й минуте, а все матчи 30-го тура проходили в одно и то же время, интрига в борьбе за медали, по сути, умерла.

Ну а к середине первого тайма Виллиан Роша окончательно добил ее, забив Песьякову третий мяч после подачи углового. Более того, ростовчане совсем рассыпались и позволили Чалову оформить дубль. Когда он головой замыкал навес Бактиера Зайнутдинова, рядом не было ни одного защитника. Так что первый тайм закончился 4:0 в пользу армейцев, и они могли уже праздновать завоевание серебряных медалей. После перерыва гости усилиями Евгения Чернова лишь немного подсластили горечь крупного поражения и проиграли 1:4.

ЦСКА завершил чемпионат с 58 очками. В предыдущий раз он финишировал в призах пять лет назад — в сезоне-2017/18, когда также стал вице-чемпионом. А вот Федотов взял серебро второй раз подряд. Напомним, в прошлом году второе место под его руководством занял «Сочи».

При этом благодаря ЦСКА и «Спартак» можно было заранее поздравить с бронзой. Для красно-белых матч в Самаре превратился в пустую формальность, так как подняться выше третьей строчки и опуститься на четвертую они уже никак не могли. Правда, они и так играли не лучшим образом. У команды Гильермо Абаскаля на финише чемпионата вообще возникли трудности во встречах с оппонентами из нижней части турнирной таблицы. С «Химками» и «Нижним Новгородом» они потеряли четыре очка, которые досрочно обеспечили бы им серебро. К тому же в составе москвичей отсутствовал не только дисквалифицированный нападающий Александр Соболев, но и приболевший вратарь Александр Селихов, а центральный защитник Георгий Джикия остался в резерве. Любопытно, что последний даже на скамейке запасных умудрился нарваться на красную карточку за неспортивное поведение.

Но если для «Спартака» результат был уже не важен, то «Крылья» мотивировало желание гарантировать себе прописку в премьер-лиге и выйти из зоны стыков с представителями первого дивизиона. Самарцы, как часто говорят в таких случаях, больше хотели победить. В начале второго тайма у них отличился Бенхамин Гарре, который в одиночку разобрался с несколькими спартаковцами и неотразимо пробил. Красно-белые могли отыграться с пенальти, однако вратарь хозяев Евгений Фролов угадал направление удара Квинси Промеса и совершил сейв. «Спартак» уступил 0:1 и откровенно смазал концовку в целом удачного сезона. Тем не менее по сравнению с десятым местом по итогам прошлого чемпионата он добился заметного прогресса, набрав 54 очка и завоевав бронзовые награды.

Ну а «Крылья» все-таки избежали стыковых матчей. С 32 баллами они отодвинули со спасительного 12-го места «Факел», который потерпел поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге — 0:1. Обогнал воронежцев и «Нижний Новгород», одолевший «Химки» со счетом 2:0. При равенстве очков с ними (по 30) нижегородцы оказались выше, на 13-й позиции, по дополнительным показателям, но и тех и других теперь ждут стыки. Соперником «Факела» будет «Енисей», ставший четвертым в первой лиге, а «Нижний» поспорит с «Родиной». Молодой столичный клуб, основанный только в 2015 году, по спортивному принципу был пятым и получил возможность побороться за повышение в классе вместо «Алании», которая, заняв третье место, не прошла лицензирование в Российском футбольном союзе, необходимое для выступления в премьер-лиге.

Александр Ильин