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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

25 июня исполняется 48 лет 14-му чемпиону мира по шахматам Владимиру Крамнику

Владимир Крамник

Владимир Крамник

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Крамник

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира Сергей Карякин:

— Владимир, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых творческих побед в шахматах и не только. Твоя фамилия ассоциируется в шахматном мире с серьезными позитивными переменами, ты привнес в эту игру новые дебютные концепции, новые мысли, что позволило тебе изящно победить Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.— “Ъ”), который в те годы находился в расцвете сил. Ты полностью переосмыслил дебют, который раньше считался для черных рискованным и малокорректным — так называемый «берлинский вариант испанской партии», и вывел на такой уровень, что Каспаров, играя белыми, не смог тебе создать никаких проблем. С того матча прошло более 20 лет, но «берлинский вариант» считается для черных самым надежным возражением при ходе белых е2-е4. Постоянно вспоминаю наши поединки, тренировки, да и просто человеческое общение. Ты прекрасный человек, еще раз поздравляю с днем рождения! Крепкого здоровья, мирного неба тебе и пусть все будет хорошо!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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