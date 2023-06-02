Reuters: порт Тамань прекратит перевалку сжиженного газа из-за угрозы атак беспилотников

Экспортный терминал в российском порту Тамань готовится прекратить перевалку сжиженного углеводородного газа (СУГ) на танкеры из-за угрозы атак на инфраструктуру, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли. РЖД ограничили перевозку СУГ в Тамань с 31 мая, оператор казахстанских железных дорог вводит аналогичную меру с 6 июня. Оператор перегрузочного комплекса «Таманьнефтегаз» отказалась комментировать «Ъ» данные Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морской порт Тамань

Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ Морской порт Тамань

Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

Собеседники агентства уточнили, что решение приняли после атак беспилотников на Афипский и Ильинский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае. «Тамань останавливает перевалку СУГов, потому что опасно после всех этих атак — газы самые взрывоопасные»,— сказал один из источников Reuters.

Консервация перевалки запланирована на неопределенный срок. Участники рынка, по данным агентства, уже изучают другие маршруты для поставок СУГ. «Скорее всего, будут перевалены на суда те объемы, что сейчас находятся в порту и в пути, и в дальнейшем перевалку приостановят»,— указал собеседник агентства.

По оценкам источников Reuters в отрасли, на порт Тамань приходится около 7–8% всего российского экспорта СУГ в 2023 году, а также около 20% зарубежных поставок СУГ из Казахстана. «Российский ресурс, скорее всего, пойдет в Польшу или на внутренний рынок, где цены сейчас довольно высокие, или в Китай через Забайкальск»,— считает один из источников Reuters.

Беспилотные летательные аппараты атаковали Афипский и Ильинский НПЗ в ночь на 31 мая 2023 года. На первом объекте загорелась установка по переработке мазута, на втором пожара удалось избежать. По сообщению оперативного штаба региона, пострадавших в результате происшествий нет.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Дроны слетаются на нефть».

Григорий Лейба