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Коммерсантъ FM
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Дроны слетаются на нефть

В Краснодарском крае атакованы два нефтеперерабатывающих завода

Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты атаковали Афипский и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. В первом случае загорелась установка по переработке мазута, во втором — пожара удалось избежать. Воздушные атаки на объекты инфраструктуры в регионе начались 28 февраля, тогда пострадала нефтебаза «Роснефти» в Туапсе. В мае интенсивность налетов БПЛА существенно возросла, объектами нападения стали Афипский и Ильский НПЗ, а также база нефтепродуктов «Таманьнефтегаз». Кроме того, 26 мая два беспилотника взорвались в Краснодаре недалеко от вышки мобильной связи.

Нефтеперерабатываюший завод в поселке Афипский

Нефтеперерабатываюший завод в поселке Афипский

Фото: Иван Журавлев, Коммерсантъ

Нефтеперерабатываюший завод в поселке Афипский

Фото: Иван Журавлев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае ликвидируют последствия ночной атаки БПЛА на территорию Афипского и Ильского НПЗ. По сообщению оперативного штаба региона, пострадавших в результате происшествий нет.

По данным «Ъ», падение беспилотника на заводе в поселке Афипском (владелец — ООО «Афипский НПЗ», ГК «Сафмар» Михаила Гуцериева) произошло в 3:01. В результате была повреждена установка по переработке нефти ПМ-3, произошло возгорание на площади 100 кв. м. В 3:44 пожар был потушен. На территории НПЗ утром находилось 200 работников, эвакуация не проводилась.

На территорию Ильского НПЗ (владелец — ООО КНГК-ИНПЗ) БПЛА упал в 3:20. В результате падения БПЛА разбился, пожара не произошло. Инфраструктура завода не повреждена, ущерб имуществу Ильского НПЗ не причинен. В 9:20 упавший объект был уничтожен взрывотехниками. На территории завода находятся 128 работников. Оба места происшествия исследуют сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Объекты инфраструктуры Краснодарского края уже не раз становились целью нападения беспилотников.

Первое происшествие случилось 28 февраля, когда на территории нефтебазы «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» в Туапсе случился пожар в хозяйственной постройке. Минобороны РФ подтвердило, что на территории объекта упал беспилотник, который запускали с территории Украины. По данным военного ведомства, аппарат потерял управление и не нанес вреда объекту инфраструктуры.

В мае интенсивность налетов БПЛА на территорию края существенно возросла: 3 мая в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, принадлежащий компании «Таманьнефтегаз», площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе 4 мая горел резервуар с нефтью на площади 400 кв. м, на следующий день нападение на завод повторилось, площадь пожара составила 60 кв. м. В минувшее воскресенье 28 мая Ильский НПЗ снова подвергся атаке с воздуха — несколько БПЛА приблизились к территории НПЗ и были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление ликвидировали дежурные службы завода, пострадавших не было.

Еще один инцидент, связанный с прилетом БПЛА, случился 26 мая в Краснодаре: ночью в районе вышки мобильной связи МТС произошло два взрыва. В жилой пятиэтажке оказались выбиты окна. По данным телекоммуникационной компании, в результате инцидента была незначительно повреждена часть кровли здания, сотрудники и инфраструктура компании МТС не пострадали.

Анна Перова, Краснодар

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