Песков заявил, что опыт Китая в управлении экономикой заслуживает изучения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова министра экономического развития Максима Решетникова о том, что власти России стали больше учитывать китайский опыт управления экономикой. Представитель Кремля заявил, что опыт всех стран надо учитывать, а опыт лидера экономического роста заслуживает изучения.

«Опыт долгосрочного планирования был и у СССР. Но, безусловно, этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и особенностям нашей страны»,— сказал господин Песков во время конф-колла. На уточняющий вопрос «Ъ-FM» о Китае он ответил: «Опыт страны, которая на протяжении не одного десятилетия демонстрирует самые быстрые темпы роста в мире и которая является по многим показателям уже лидирующим государством в мире в области экономики, этот опыт заслуживает самого глубокого и пристального изучения».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников в интервью «Ведомостям» выделил два характерных принципа для управления экономикой в КНР. Он отметил планирование на более длительную перспективу, на 15–20 лет, и мониторинг спроса. Так, по его словам, когда фиксируется спад потребления среди населения или в корпоративном секторе, власти оперативно реагируют и компенсируют это за счет бюджета.

Хотя власти, по словам господина Решетникова, изучают этот опыт, Россия не заимствует напрямую какие-то элементы из китайской модели, так как «у нас свои институты, своя практика, принципы».