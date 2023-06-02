Porsche обновил фирменную эмблему

Компания Porsche обновила фирменную эмблему, которая появится на автомобилях с 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый логотип Porsche (слева) в сравнении с предыдущим вариантом эмблемы (справа)

Фото: Porsche Новый логотип Porsche (слева) в сравнении с предыдущим вариантом эмблемы (справа)

Фото: Porsche

По случаю 75-летия немецкого автопроизводителя, марка решила в шестой раз в своей истории изменить логотип — появившаяся в 1952 году эмблема до того менялась лишь в 1954, 1963, 1973, 1994, 2008 годах. Работа над новой версией логотипа длилась на протяжении трех последних лет.

Эмблема сохранила гербы региона Вюртемберг и города Штутгарта в своей основе, но изменились отдельные элементы. Золотистые акценты в логотипе лишились рельефной основы, зато красные детали обрели паттерн в форме пчелиных сот. Также в центр логотипа вернулось название Штутгарта, а для его написания и написания названия марки использован новый шрифт.

На серийных автомобилях Porsche новая эмблема появится до конца 2023 года. Официальная презентация логотипа пройдет 8 июня в рамках празднования 75-летия бренда.

Максим Вершинин

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