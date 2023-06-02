Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Ростовской области Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в Ростовской области

В ходе предварительного голосования «Единой России» определены 100 кандидатов от партии на выборы в парламент Ростовской области. Об итогах голосования рассказал на брифинге секретарь реготеления партии Александр Ищенко. По его информации, в электронные бюллетени предварительного голосования были включены 364 человека, из них 26 — действующие депутаты Заксобрания. В голосовании приняли участие 317 тыс. человек, что составляет 10 % избирателей области.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Церемония награждения прошла в Кремле. Высокой наградой был отмечен вклад главы Адыгеи в социально-экономическое развитие республики.

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И.о. министра физической культуры и спорта Ставрополья назначен Борис Семеняк. Новый руководитель работал в управлении Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ставропольском крае, затем перешел на работу в правительство региона. С 2013 года являлся заместителем министра по вопросам занятости населения.

Агрохолдинг «Дон Агро» приобрел мукомольный комбинат в Зверево. На предприятии будут выпускать муку высшего, первого, второго сортов и отруби. Группа компаний ведет переговоры о поставках муки, полученной из органической пшеницы в Турцию и другие страны.

Компания из Волгограда может выкупить имущество обанкротившегося ростовского элеватора «Ковш». ООО «Диона» (Волгоград) признано единственным участником торгов по продаже имущественного комплекса ООО «Ростовский портовый элеватор «Ковш».

На землях АО «Ростовский порт» будут построены жилые кварталы. После переноса портовых и логистических мощностей порта на левый берег Дона, освободившаяся территория будет благоустроена. ФАУ «РосКапСтрой» примет участие в строительстве жилых кварталов.

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К 2025 году в Невинномысске построят завод по переработке стекла. Компания «Кавминсервис» планирует построить в экопромышленном парке Невинномысска завод по переработке стекла мощностью 80 тыс. т в год с производством марочного стеклобоя.

В Новочеркасске встретили участников конного перехода «Дорогами подвига!». Торжественная встреча казаков, участвующих в памятном конном переходе «Дорогами подвига!», приуроченного к 270-летию атамана Матвея Платова, прошла 30 мая.

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Александру Бастрыкину разрешили преследовать за коррупцию председателя Ростовского облсуда и ее заместителя. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Ростовского областного суда в отставке Елены Золотаревой, действующего заместителя председателя облсуда Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Председатель СКР подозревает их в совершении преступлений коррупционной направленности.

В Ростове из-за обрушения трибуны на Гребном канале погибла женщина. Днем 30 мая на стадионе Гребного канала во время матча между школьниками из Батайска и Ростова из-за сильного ветра опрокинулась зрительская трибуна. Пострадали 36 человек, включая 24 ребенка. Одна женщина погибла. Возбуждено уголовно дело о халатности.

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Министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна проверит Генеральная прокуратура. Причиной обращения депутата Госдумы Нины Останиной в правоохранительные органы стал комментарий Самвела Аракеляна происшествия на Гребном канале в Ростове 30 мая.

На Ставрополье раскрыта группировка инсценировщиков ДТП. Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу (ГСУ СКР по СКФО) вышло на организованную группу, занимавшуюся инсценировками ДТП с целью получения страховых выплат. По предварительным данным, общий оборот денежных средств на банковских картах фигурантов уголовного дела составил более 1,5 млрд руб.

Участники произошедшей в 2019 году перестрелки с пятью погибшими оправданы присяжными. Коллегия присяжных заседателей Ростовского облсуда оправдала шестерых участников перестрелки, произошедшей в октябре 2019 году рядом с хутором Чернозубов. Конфликт произошел между двумя семьями чеченских фермеров из-за участков для выпаса скота. В перестрелке участвовали не менее 13 человек, пять из которых погибли.

В Краснодарском крае беспилотниками атакованы два нефтеперерабатывающих завода. Ночью 31 мая беспилотные летательные аппараты атаковали Афипский и Ильский НПЗ в Краснодарском крае. В первом случае загорелась установка по переработке мазута, во втором пожара удалось избежать.

Власти Ростова оспаривают вывод из «Ростовводоканала» 3,6 млрд рублей дивидендов. С предложением о выплатах выступило руководство компании «Евразийский», которая владеет 75% долей в АО. Администрация Ростова, также имеющая долю в АО, обратилась в суд с требованием заблокировать выплату.