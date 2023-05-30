Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Агрохолдинг «Дон Агро» приобрел мукомольный комбинат мощностью 13 тыс. тонн в Зверево

Группа компаний «Дон Агро» приобрела в Ростовской области мукомольный комбинат производственной мощностью 13 тыс. т. На предприятии, расположенном в городе Зверево, будут выпускать муку высшего, первого, второго сортов и отруби, сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба «Дон Агро»

Фото: пресс-служба «Дон Агро»

Следующая фотография
1 / 2

Фото: пресс-служба «Дон Агро»

Фото: пресс-служба «Дон Агро»

«Мука относится к продуктам первой необходимости не только в России, но и во всём мире, по сравнению с пшеницей её гораздо выгоднее поставлять на экспорт. Осенью текущего года мы планируем получить первый урожай органической пшеницы, это позволит нам переработать её в органическую муку, которая ценится потребителями гораздо выше», — цитирует пресс-служба президента агрохолдинга «Дон Агро» Марата Девлет-Кильдеева.

Сейчас группа компаний ведет переговоры о поставках муки, полученной из органической пшеницы в Турцию и другие страны. Органическим считается зерно, выращенное на земле, куда в течение трех лет не вносили минеральные удобрения. Группа компаний рассчитывает получить сертификат соответствия пшеницы требованиям к органическим продуктам в текущем году.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дон Агро» учреждено в городе Миллерово Ростовской области в 2009 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур. Генеральным директором является Сергей Запорожцев. Владельцем «Дон Агро» является АО «Тетра», зарегистрированное в Москве. В 2022 году выручка предприятия холдинга составила 1,85 млрд руб., а читая прибыль — 232 млн руб.

По данным сайта компании, Don Agro International – это сингапурская группа компаний с активами в странах СНГ. Земельный банк агрохолдинга составляет 67,34 тыс. га.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...