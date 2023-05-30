Агрохолдинг «Дон Агро» приобрел мукомольный комбинат мощностью 13 тыс. тонн в Зверево

Группа компаний «Дон Агро» приобрела в Ростовской области мукомольный комбинат производственной мощностью 13 тыс. т. На предприятии, расположенном в городе Зверево, будут выпускать муку высшего, первого, второго сортов и отруби, сообщает пресс-служба агрохолдинга.

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«Мука относится к продуктам первой необходимости не только в России, но и во всём мире, по сравнению с пшеницей её гораздо выгоднее поставлять на экспорт. Осенью текущего года мы планируем получить первый урожай органической пшеницы, это позволит нам переработать её в органическую муку, которая ценится потребителями гораздо выше», — цитирует пресс-служба президента агрохолдинга «Дон Агро» Марата Девлет-Кильдеева.

Сейчас группа компаний ведет переговоры о поставках муки, полученной из органической пшеницы в Турцию и другие страны. Органическим считается зерно, выращенное на земле, куда в течение трех лет не вносили минеральные удобрения. Группа компаний рассчитывает получить сертификат соответствия пшеницы требованиям к органическим продуктам в текущем году.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дон Агро» учреждено в городе Миллерово Ростовской области в 2009 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур. Генеральным директором является Сергей Запорожцев. Владельцем «Дон Агро» является АО «Тетра», зарегистрированное в Москве. В 2022 году выручка предприятия холдинга составила 1,85 млрд руб., а читая прибыль — 232 млн руб.

По данным сайта компании, Don Agro International – это сингапурская группа компаний с активами в странах СНГ. Земельный банк агрохолдинга составляет 67,34 тыс. га.

Анастасия Назарова