Следствие занялось автоподставами

Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу (ГСУ СКР по СКФО) вышло на организованную группу, занимавшуюся инсценировками дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. По предварительным данным, общий оборот денежных средств на банковских картах фигурантов уголовного дела составил более 1,5 млрд руб. Следствию предстоит определить источники получения этих доходов. Один из активных участников группировки, по данным следствия, был задержан при попытке пересечь границу с Грузией, под стражу отправлены четверо участников автоподстав.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как установило следствие, в период с декабря 2020 года по октябрь 2021-го преступная группа «из числа экспертов-техников, оценщиков автотранспорта и иных лиц» организовала «инсценировки дорожно-транспортных происшествий, якобы приводивших к получению автомобилями различных механических повреждений». Затем участники группы, по данным следствия, «в отсутствие фактически причиненного ущерба» проводили экспертную оценку повреждений и направляли ее для получения страховых компенсаций в «Росгосстрах» и другие страховые компании.

В итоге сотрудники компаний, которые не знали «о фиктивном характере ДТП», признавали эти ситуации страховыми случаями и производили соответствующие выплаты. Деньги, полученные в результате афер, участники группы тратили «по своему усмотрению».

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Компания провела дополнительную транспортно-трасологическую экспертизу предоставленных материалов, которая и выявила, что фактические повреждения транспортных средств, якобы участвовавших в ДТП, не соответствуют «заявленным обстоятельствам дорожных происшествий». В страховой выплате было отказано, а материалы проверки были переданы в следственные органы.

По данным СКР, один из активных участников преступной группы, ставрополец Игорь Резеньков, после возбуждения уголовного дела попытался скрыться от следствия за рубежом, однако был задержан пограничниками на пропускном пункте «Верхний Ларс». Игорь Резеньков, по данным «Картотека.ру», является индивидуальным предпринимателем (основной вид деятельности — оценка рисков и ущерба), также он был учредителем ООО «Техностав» и ООО СЭТОА. До 2017 года входил в состав членов ассоциации «Русское общество оценщиков».

В качестве подозреваемых в настоящий момент задержаны также программист и бухгалтер, «которые принимали участие в реализации преступной мошеннической схемы».

По ходатайству следователя суд заключил их под стражу. С ними проводятся следственные действия. Всего же, по мнению следствия, в преступных махинациях участвовало порядка 30 человек, в том числе «представители экспертных учреждений, страховых компаний и правоохранительных органов».

По фактам «хищений путем обмана денежных средств» у ПАО «СК “Росгосстрах”» и других страховых компаний ГСУ СКР по СКФО возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

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В рамках предварительного следствия проведены обыски, в ходе которых «обнаружено и изъято значительное количество банковских карт, мобильные телефоны, персональные компьютеры и печатное оборудование для изготовления специальной продукции на автомобили». Следователи также установили, что «общий оборот денежных средств на банковских картах фигурантов составил более 1,5 млрд руб. Теперь предстоит выяснить источники получения доходов у фигурантов по делу. На недвижимое имущество, автомобили премиум-класса и банковские счета участников организованной преступной группы уже наложен арест.

Как сообщила «Ъ» пресс-служба Ессентукского городского суда, в настоящий момент по решению суда под стражу отправлены четверо участников автоподстав. В ходе судебного заседания они просили суд назначить им другую меру пресечения, однако суд удовлетворил ходатайство следователя.

Александра Ларинцева, Пятигорск