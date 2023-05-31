Глава Адыгеи Мурат Кумпилов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы правительства Республики Адыгея Фото: пресс-службы правительства Республики Адыгея

Церемония награждения прошла в Кремле. Глава Адыгеи был отмечен за вклад в социально-экономическое развитие республики. Владимир Путин вручил орден и поздравил Мурата Кумпилова.

«Глава Адыгея заверил, что продолжит делать всё, чтобы повысить качество жизни людей, чтобы Адыгея усиливала свой потенциал, увеличивала свой вклад в укрепление Великой державы – России»,— сообщает пресс-служба регионального правительства.

Анастасия Назарова