Участники перестрелки, произошедшей в 2019 году в Орловском районе, оправданы присяжными

Коллегия присяжных заседателей Ростовского областного суда оправдала шестерых участников перестрелки, произошедшей рядом с хутором Чернозубов в октябре 2019 года. Подсудимые освобождены из-под стражи, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Оправдательный приговор вынесен в отношении Заури Дакишвили, Гиоргия Дакишвили, Василия Дакишвили, Мераби Мамаева, Сулима Мусаева и Рашида Ибрагимова.

«Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта, ввиду непричастности к совершению преступлений»,— отметили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Перестрелка в 2019 году произошла между двумя семьями чеченских фермеров — Дакишвили и Бациевыми, которые поспорили из-за участков для выпаса скота. В конфликте участвовали не менее 13 человек, пять из которых погибли. Троих обвиняемых — генерального директора сельхозкооператива «Новоселовский» Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова — задержали сразу. Еще несколько фигурантов пытались скрыться в других регионах и на Украине. Дело было передано в суд в декабре 2021 года.

Анастасия Назарова